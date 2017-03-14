Ciao maschio: sterilità raddoppiata e pene più corto, l’inchiesta di PresaDiretta

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della seguitissima trasmissione di Rai3,, programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Per l’ultimo appuntamento, si è scelto un titolo molto forte, ovvero. Con la giornalista Lisa Iotti i telespettatori hanno trovato risposta al perché del forte calo delle nascite in Italia, sia nello scorso anno, sia nell’ultima decade: laraddoppiata e il. Se una coppia su 5 non riesce ad avere figli, l’non è causa della donna, bensì dell’uomo: se la razza umana non è più n grado di riprodursi, sarà la fine della specie, o si vedrà la? Laè uno dei grossi problemi dell’Occidente. Un uomo di 60 anni, paragonato a suo padre alla stessa età, ha livelli di testosterone molto più bassi e un ragazzo su 3 in Italia presenta un forte rischio di, tanto che essa è raddoppiata rispetto a 20 anni fa. La causa è il basso numero di spermatozoi, cifre crollate miseramente e la media tende ad abbassarsi anno dopo anno. Nel Belpaese una coppia su 5 non riesce ad avere dei figli in maniera naturale e sempre di più si ricorre alla fecondazione in vitro, una tecnica complessa e molto onerosa economicamente parlando. Se il termine infertilità e sterilità non di ce nulla agli uomini, forse è meglio parlare dile misure antropometriche dei giovani di oggi,compresa, stanno mutando: tutto diventa sempre più. Parlando di pesci e alligatori, si sta osservando il fenomeno dell’ermafroditismo o addirittura del. La femminilizzazione del maschio sta diventando una realtà ed è Madre Natura a permetterlo, non un intervento chirurgico. L’Inchiestaha evidenziato anche le cause di questo fenomeno: al primo posto l’inquinamento dato da sostanze chimiche che possono interferire con il sistema ormonale umano. Basterebbe andare a comprare un panino in un noto fast food per essere contaminati da questi interferenti endocrini che causerebbero la