Cioccolato e salute: aumenta la memoria e riduce le infiammazioni

di Redazione 28/06/2018

Buone notizie per gli appassionati e i golosi del cioccolato. Arrivano buone notizie che invoglierebbero a mangiarlo poiché sono state scoperte delle proprietà benefiche importanti per la nostra salute. Quante volte vi è stato detto che il cacao fa male? Bene, da oggi potrete rispondere che non è proprio così. Questo sarebbe determinante per la memoria e ridurre le infiammazioni. Il cioccolato utile per aumentare la memoria Secondo quanto riportato da recenti studi scientifici, infatti, il cioccolato aiuterebbe ad aumentare la memoria, ed inoltre avrebbe anche delle sostanze antinfiammatorie. Gli studi vanno anche oltre, poiché contenendo i flavonoidi, delle sostanze naturali ad attività antiossidante, aumenterebbe la vita e la renderebbe più sana. Quindi mangiando cioccolato potremmo curaci dalle coliti e addirittura avere anche un umore migliore. La scoperta arriva dall'Università di Loma Linda, in California. Cacao come anti-stress ed altro ancora Questo è quello che è emerso dallo studio che ha coinvolto 5 volontari, a cui sono stati dati da mangiare 48 grammi di cioccolato al 70% per un periodo di otto giorni. Alla fine di tale periodo è stato riscontrato dagli esperti che vi è stato un miglioramento del sistema immunitario, causato da un’attivazione dei linfociti T. Queste cellule nel nostro organismo hanno la funzione di attivare la risposta immunitaria, confermando le qualità del cacao quindi come anti-stress e non solo. I ricercatori, inoltre, hanno anche riscontrato un aumento della memoria. Un’avvertenza da parte degli studiosi californiani: per cogliere al meglio i benefici, si dovrebbe inserire nella propria dieta del cioccolato con almeno il 70% di cacao. Miglioramento del sistema nervoso Il miglioramento del sistema nervoso viene garantito da i flavonoidi contenuti nel cioccolato. Questi favoriscono la formazione dell’anidride nitrica, che ha due funzioni, una maggiore ossigenazione del sangue, che lo rende maggiormente disponibile a livello di circolazione capillare e quindi anche al cervello. L'azione antinfiammatoria sarebbe svolta dai polifenoli, di cui il cioccolato è ricco. Tale azione si concentrerebbe nell'intestino e ridurrebbe anche l’assorbimento del colesterolo. Avendo anche un potere saziante aiuterebbe anche nelle diete.

