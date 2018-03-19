Home Intrattenimento Clementino drogato: "Dopo la comunità penso al nuovo album"

Clementino drogato: "Dopo la comunità penso al nuovo album"

di Redazione 19/03/2018

Clementino drogato ma ormai fuori dal tunnel della cocaina? Il rapper sembra aver vinto definitivamente la sua lunga battaglia e pronto a scendere nuovamente in campo: "Dopo la comunità penso al nuovo album". Clementino Sanremo 2017, Ragazzi fuori Lo scorso anno Clementino è stato tra i protagonisti di Sanremo 2017, in gara con il singolo Ragazzi Fuori. Se ben ricordate il rapper napoletano venne escluso subito dalla competizione dedicata alla canzone italiana, e la sua reazione non fu di certo molto felice. Nonostante tutto però il suo brano Ragazzi Fuori è stato tra i più ascoltati dal Sanremo 2017 e dopodiché per Clementino è iniziato un lungo periodo di silenzio... La cosa in un primo momento non ha allertato i fan, che immaginavano il ragazzo impegnato durante una nuova sessione di registrazione, ma oggi ecco che arriva l'amara verità. Clementino drogato e finalmente ripulito? Clementino drogato: "Ho pulito i bagni della comunità" Nel momento in cui si parla di musica rap sembra quasi impossibile non fare un collegamento con la droga... Scorrendo le pagine della musica possiamo notare che sono diversi gli artisti che, purtroppo, sono caduto in questo tunnel, come ad esempio Clementino. Dopo la diffusione della notizia, in pochissimo tempo, il mondo dei social è stato invaso dall'hashtag "Clementino drogato", ma a raccontare la verità è stato lo stesso rapper, ospite del programma Storie Digitali. "C'è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina, dichiara l'artista napoletano. Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i bagni in comunità. Con i ragazzi che mi dicevano 'Sei un grande, passato dal Festival di Sanremo a pulire i bagni in un attimo'. Ne sono uscito due settimane fa". Dopo la comunità, Clementino pronto per il nuovo album? Durante l'intervista Clementino ha raccontato i suo dramma vissuto con la droga, in particolar modo con la cocaina. L'artista napoletano ha ammesso di aver messo da parte persino la musica e di aver preso la decisione di entrare in comunità dopo essersi reso conto di quanta sofferenza avesse provocato ai suoi genitori. Clementino adesso però afferma di essere "completamente pulito" e pronto per il nuovo album: "È la prima volta che lo dico in pubblico, spiega, ora è il momento di un disco in cui voglio parlare di questa verità".

