Coca cola alcolica in vendita in Giappone la prima bevanda corretta

L'azienda americana ha deciso si sfruttare la popolarità dei drink chuhai in Giappone lanciando la prima Coca Cola alcolica. È la prima volta nella storia, per questo motivo è una di quelle date memorabili.

Coca Cola lancia bevanda alcolica

Oggi è un giorno importante per la storia dell'azienda americana, la Coca Cola infatti ha lanciato la prima bevanda alcolica e ha scelto il Giappone. La bevanda frizzante al gusto di limone è leggermente corretta. L'azienda vuole capitalizzare la popolarità delle bevanda chuhai già apprezzata dalle giovani donne. I drink Lemon-Do che contengono 3-5-7% di alcol sono già disponibili nella regione meridionale del Kyushu e una lattina da 350 ml viene venduta ad un prezzo di 1,40 dollari. Negli anni '70 la multinazionale si era già affacciata nel comparto vinicolo, ma questo esperimento è unico. Jorge Garduno, il presidente di Coca Cola Japan è molto soddisfatto e ha dichiarato: «Non abbiamo esperienza con le bevande alcoliche ma questo è un esempio di come esploriamo delle opportunità al di fuori dei nostri settori chiave».

Che cosa sono i chuhai

I chuhai (chu-hi) sono un drink a base di un liquore locale Shochu e gazzosa aromatizzata al limone. Sono molto popolari in Giappone, vengono presentati come alternativa alla birra e dal 2011 il consumo è cresciuto del 40%. L'azienda Coca Cola ha fatto sapere che non ha intenzione di commercializzare la nuova bevanda alcolica fuori dal Giappone. Le bevande frizzanti alcoliche sono andate di moda soprattutto negli anni '90 anche in Italia, ricordiamo tutti il Bacardi Breezer, dal sapore fruttato e con una piccola percentuale di alcol.