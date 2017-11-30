Home Attualità Collaborazione McDonald's e Joe Bastianich per una linea di panini premium

di Redazione 30/11/2017

In arrivo dal 4 gennaio 2018 My Selection, nuovi burger premium selezionati dal giudice di Masterchef Italia Bastianich dice sì a McDonald’s per tre anni: al via gli hamburger My Selection Joe Bastianich, il famoso non chef di Masterchef, ha colpito ancora, e non per la sua cattiveria nel giudicare i malcapitati cuochi dilettanti che sognano l’ambito trofeo. Stavolta l’imprenditore italo-americano ha abbandonato i panni del cuoco della piccola cucina, trasferendo le sue ricette alle tante cucine grandi della catena americana: a partire dal 4 gennaio 2018 in tutti i ristoranti del gruppo arriva My Selection, la linea di nuovi burger premium selezionati da Joe Bastianich, che sancirà una collaborazione triennale con il brand famoso in tutto il mondo. Fusion cucina italiana e americana con McDonald’s My Selection Con My Selection si vogliono unire i sapori dell’Italia e degli Stati Uniti, le due anime che accomunano Joe Bastianich e McDonald’s: fedele alle proprie origini, l’imprenditore newyorkese ma friulano di origine ha assaggiato e scelto combinazioni di ingredienti di alta qualità che rendono i nuovi burger i migliori di sempre, con una forte identità Made in Italy legata ai produttori locali e ai fornitori di McDonald’s. Le ricette saranno disponibili nei 560 McDonald’s della penisola italica e saranno tre. Secondo indiscrezioni, due saranno realizzati con hamburger da 180 g di carne 100% bovina, mentre il terzo sarà a base di petto di pollo. La clientela potrà stare tranquilla sull’origine della carne, proveniente da allevamenti italiani. Ingredienti scelti da Joe Bastianich per i panini McDonald’s My Selection My Selection avrà l’eccellenza dell’Italia: ingredienti di alta qualità come Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, ma anche contaminazioni USA come il formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata per il My Selection BBQ; uovo fresco italiano, formaggio natural cheddar, insalata, salsa ranch, cetrioli e bacon croccante per il My Selection Egg; salsa ai pomodori gialli campani, Provolone Valpadana DOP, cipolla croccante, insalata e pomodoro per il My Selection Chicken. In tutte e tre le ricette il pane è di grano italiano.

