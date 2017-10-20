Home Scienza e Tecnologia Come e dove riciclare vecchi smartphone gratis e senza vincoli con TIM

di Redazione 20/10/2017

Dove butto un vecchio cellulare oblsoleto? Iniziativa sostenibile per recuperare materiali preziosi dai vecchi device e dispositivi, l’operatore mobile TIM lancia la campagna “Io Riciclo” presso i suoi centri che aderiscono alla formula gratuita “Uno contro Zero” Io Riciclo, iniziativa green dei centri Tim in Italia con formula gratis e senza vincoli Uno contro Zero In un mondo in cui vige, nelle principali città e centri, lo spettro della raccolta differenziata porta a porta, ognuno di noi si chiede: dove lo butto? Specialmente se si tratta di un vecchio cellulare. Come riciclare quello smartphone rotto, chiuso nel cassetto o nella sua confezione? Si sa che questi oggetti racchiudono anche un ricordo affettivo, magari è stato il primo telefono portatile in possesso, oppure esso contiene delle vecchie foto e numeri in rubrica di persone importanti, o che ci hanno fatto del male. Sicuramente, non ci si può sbarazzare buttandolo via nel secchio della spazzatura. Una soluzione gratuita la propone TIM tramite i suoi centri in Italia. Da sabato 21 ottobre 2017 parte l’iniziativa sostenibile “Io Riciclo” con la formula “Uno contro Zero”.Tim si avvale di Remedia, consorzio no-profit specializzato nella gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), delle pile e degli accumulatori esausti. Quando inizia Io Riciclo nei centri TIM Sabato 21 ottobre 2017 i centri TIM aderiscono all’iniziativa Io Riciclo. In pratica, si possono portare i vecchi telefoni, funzionanti o meno, in alcuni selezionati centri dell’operatore mobile italiano. Qui, sarà possibile approfittarne, ovvero lasciare il proprio cellulare o smartphone in un box. Non sarà chiesto di comprare un nuovo dispositivo o sottoscrivere un abbonamento, né di comprare una SIM dell’operatore. Semplicemente, si lascia il vecchio e si può uscire dal negozio a titolo gratuito. Cosa prevede la formula senza vincoli Uno contro Zero della TIM La formula Uno contro Zero proposta da TIM prevede di lasciare sul proprio dispositivo cellulare in una specie di box e non sarà necessario comprare uno nuovo. E’ una bella differenza se si confronta con quella chiamata Uno contro Uno. Essa consente la consegna di vecchi device solo a fronte di nuovi acquisti. In pratica, chi si è stancato del suo smartphone può comprarne un altro, magari ricorrendo uno sconto se riconsegna quello vecchio. L’iniziativa sostenibile Io Riciclo punta a riciclare batterie e recuperare elementi dai componenti elettronici di questi dispositivi. Io Riciclo TIM, cosa si può riusare da un dispositivo mobile obsoleto Potrebbe sembrare strano a qualcuno, ma anche da un obsoleto dispositivo mobile è possibile recuperare in media 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro e 250 mg di argento. Non manca poi l’oro in una quota di circa 24 mg e il palladio per 9 grammi, per non parlare poi dei 65 gr di plastica, 1 gr di terre e altri elementi preziosi che potranno essere destinati al riuso.

