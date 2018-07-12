Come ottenere l'eTA per il Canada

Cosa serve per viaggiare sereni in Canada

Come funziona l'eTA

Lo sviluppo tecnologico e digitale ha dato un nuovo impulso anche al modo di viaggiare attraverso i paesi del mondo. La modernità ha soppiantato definitivamente quelle prassi antiche e gravose di tempi e risorse mediante le quali tutti gli accertamenti per accedere in un paese si esplicavano giocoforza con supporto cartaceo. Oggi, mettersi in regola per raggiungere un Paese d'oltreoceano è una prassi semplice, economica e, soprattutto, alla portata di tutti i viaggiatori. Sono finiti i tempi in cui un viaggio rischiava di andare a monte per un cavillo burocratico non mantenuto, una virgola mancante o un timbro non troppo chiaro su un documento di viaggio: tutto questo fa parte di un passato romantico ma deleterio, esotico ma controproducente. Ai nostri giorni, per nostra fortuna, il viaggio che abbiamo sempre sognato non può essere messo in discussione da niente o da nessuno che non sia la nostra stessa negligenza. Ma, per, oggi, non si può sbagliare.Dall'anno 2016, tutti i cittadini stranieri, italiani compresi, ai quali non viene richiesto il visto di soggiorno tradizionale, che desiderino, l'electronic Travel Authorization alle autorità competenti. Con le stesse modalità che viene regolamentato l'accesso agli Stati Uniti tramite l'Esta, anche per il Canada è previsto un sistema elettronico di controllo degli arrivi sul territorio nazionale a cui tutti i viaggiatori devono sottostare. In effetti, si tratta di una procedura più difficile a descrivere che non ad espletare visto che la richiesta online consiste semplicemente nell'inserire dei dati anagrafici ad uso degli organi di controllo. Tutto ciò cheè un, unattivo ed una. Non è necessario rivolgersi o recarsi in nessun ufficio specifico né contattare ambasciate o consolati. Qualsiasi dispositivo mobile connesso alla rete può consentire die, quel che è innovativo e conveniente, tale istanza può essere presentata in qualsiasi ora di qualsiasi giorno. Tramite un semplice cellulare, quindi, in pochissimo tempo, è possibile ricevere dalle Autorità canadesi il nulla osta per recarsi in Canada come e quando vogliamo. È proprio vero, i tempi sono cambiati.L’ha laoppure per tutta la validità del passaporto a cui è collegata elettronicamente se esso scade prima. Lasulla pagina del sito, è facile e richiede pochi minuti. L’esito della richiesta, nella maggior parte dei casi, è altrettanto rapido e avviene tramite posta elettronica dopo pochi minuti dell'inoltro della richiesta. In ogni caso, le autorità governative suggeriscono di essere tempestivi nel fare richiesta compilando il modulo non appena viene pianificato il viaggio in Canada. Purtroppo, non è possibile farein aeroporto e quindi è consigliabile premunirsene in largo anticipo. In caso contrario accadrebbe l'irreparabile danno di non poter accedere al Paese.