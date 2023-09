Come rispettare i limiti e le normative sulla temperature nelle aree di lavoro con Tecsaving

Quando si parla di climatizzazione delle aree di lavoro, ancora molte persone sostengono che sia solamente un vezzo, un di più di cui si può fare a meno. In realtà non è assolutamente così, anzi. Poter lavorare in un ambiente che sia salubre e temperato è cruciale per garantire la sicurezza dei lavoratori al punto tale che sono state create delle leggi e delle normative ad hoc proprio sul tema.

Un esempio è il Decreto Legislativo 81/2008, uno dei testi più importanti sul tema e che va ad approfondire i rischi di una errata climatizzazione e analizza le possibili misure da adottare per affrontare eventuali problematiche connesse. Andiamo quindi a scoprire di più su come rispettare limiti e normative sulla temperature nelle aree di lavoro.

Climatizzazione industriale e Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Molto più conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce quali sono gli aspetti cruciali da rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori. Fra questi, ovviamente, c’è anche il tema della climatizzazione nelle aree di lavoro.

Diversi articoli parlano quindi dei requisiti che uno spazio lavorativo deve avere e la temperatura nei suddetti locali deve essere adeguata all’organismo umano, considerando che tipo di attività si svolge e la quantità di sforzo fisico impiegato.

Anche fattori come l’umidità dell’aria o l’irraggiamento solare devono essere presi in considerazione al fine di comprendere quale sia la temperatura consona a quella particolare area.

Se queste indicazioni possono essere considerate vaghe in termini proprio di numeri da leggere sul termometro, arrivano in soccorso altre norme e indicazioni scientifiche che entrano più nel dettaglio. Come la UNI-EN-ISO 7730 che stabilisce indici di comfort termico o la UNI EN 27243 finalizzata a valutare lo stress termico per l’uomo in ambienti di lavoro, utilizzando l’indice WBGT.

