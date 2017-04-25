Come scegliere l’asciugatrice migliore
di Redazione
25/04/2017
Sono ormai moltissime le asciugatrici presenti sul mercato, con prezzi e caratteristiche differenti. Vediamo insieme come individuare quella più indicata per le nostre esigenze. Se avete fatto un giro sui vari e-commerce oppure nei principali punti vendita di elettrodomestici, avrete notato la grande quantità di modelli di asciugatrici presenti, la differenza (anche considerevole) di prezzo e di consumo. Come districarsi allora nella marea di offerte per scegliere quella che maggiormente soddisfa le nostre esigenze? Cominciamo col dire che si tratta di un elettrodomestico che consuma molta elettricità e che quindi la differenza sostanziale sta nella classe energetica. Non a caso si va dai 320€ per un modello in classe B ai 900€ per un modello in classe A+++. Un risparmio immediato di quasi il 50% che però si paga successivamente, in bolletta. Non è un caso quindi che i modelli in classe B siano poco venduti, anche se va ovviamente considerata la frequenza di utilizzo. Altri aspetti da considerare nella scelta dell’asciugatrice sono la durata dei cicli, il consumo medio di elettricità e il livello di rumore, solitamente piuttosto fastidioso. Poi c’è la capienza e la dimensione dell’elettrodomestico, perché non sempre si ha a disposizione un ampio spazio dove riporla. Molto utili in questo senso possono essere i kit che ci consentono di sovrapporla alla lavatrice. Per scegliere l’asciugatrice migliore è inoltre possibile consultare delle classifiche online, dove redazioni specializzate e altri utenti, offrono recensioni e opinioni sui modelli acquistati o provati. Spesso vengono forniti gli aspetti positivi e quelli negativi, il miglior prodotto in rapporto qualità-prezzo o quello con più funzionalità. La presenza di dettagli e il confronto dei prezzi possono aiutarci nella selezione della fascia di prodotto che potrebbe fare al caso nostro, mentre il racconto di altri clienti può aiutarci a individuare criticità e limiti, informazioni difficilmente reperibili in altro modo.
