Convenzione tra Mef e Banca d'Italia: conti correnti gratuiti per pensionati

di Redazione 20/03/2017

Da tanti anni ai pensionati viene data la possibilità, in applicazione di una convenzione stipulata sei anni fa tra Mef e Banca d'Italia, di poter usufruire di conti correnti gratuiti. Pare che, stando ad un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, siano davvero pochissimi i pensionati che sono ricorsi a questa agevolazione, perche poco informati su questa novità. Nel 2011 fu introdotto, nel nostro paese, il cosiddetto 'Conto Base', un conto corrente classico che le banche sono obbligate a dover offrire ai propri clienti e che consente di potere effettuare le operazioni minime in entrata e in uscita. Il Conto Base, consente di poter ridurre al massimo il canone annuo per il mantenimento del proprio conto corrente. Per fare un esempio pratico, il conto Base proposto da Unicredit prevede un canone annuo di soli 24 euro (in pratica 2 euro al mese), mentre Intesa San Paolo ne richiede 30 annui. Per le cosiddette 'fasce deboli' o svantaggiate, il canone è in pratica inesistente. Ciò vuol dire che lo Stato non incassa il classico bollo annuo (dell'importo di 34 euro per giacenze superiori ai 5 mila euro). Questo beneficio è applicato, in applicazione della convenzione sopra citata, per alcune categorie fra le quali i pensionati e i soggetti che dimostrano di percepire un reddito basso (inferiore agli 8 mila euro). Non tutti i pensionati possono beneficiarne, ma solo coloro il cui reddito lordo annuo non superi i 18 mila euro. Il conto Base consente ai possessori di poter prelevare o depositare somme di denaro, ricevere o effettuare bonifici. Mediante questi conti non è possibile effettuare operazioni di gestione risparmio fra le quali acquistare titoli di stato o fondi di investimento. Qualora si effettuino più di 12 prelievi l'anno si dovrà pagare un costo aggiuntivo. Sul mercato oggi esistono tantissimi istituti di credito che offrono soluzioni davvero vantaggiose per aprire un semplice conto corrente dove ricevere e prelevare denaro. Basta solo informarsi.

