di Redazione 09/01/2018

Intervistato dal settimanale DiPiù, il cantautore e protagonista assoluto della seconda edizione del Grande Fratello VIP ha parlato per la prima volta come è nata la sua attrazione verso la sfera maschile. Perché Cristiano Malgioglio è gay Cristiano Malgioglio è sicuramente stato uno dei personaggi più controversi della seconda edizione del GF VIP. Da personaggio a uomo, visto che si è spogliato di tutte le sue maschere e si è raccontato in un intervista al settimanale DiPiù. Cristiano Malgioglio, per la prima volta, ha ricordato gli anni in cui ha iniziato a provare attrazione per gli uomini e ha confessato di essere diventato gay solo dopo aver visto e sentito una cantante particolare. Cristiano aveva 15 anni e suo padre portò a casa un disco sessantotto giri di Carmen Miranda, una cantante portoghese star degli Anni 40 e che Malgioglio, nella Casa, ha ricordato. Di certo, quel giorno nessun nella famiglia Malgioglio si poteva aspettare che la vita cambiasse per tutti, per Cristiano in particolare. Cristiano e Carmen, binomio vincente Completamente sedotto dal suo stile e dalle sue canzoni e sentendo anche qualcosa di mai sentito prima, sia a livello musicale, sia a livello emotivo, Cristiano Malgioglio ha iniziato a volerla imitare vestendosi come lei, basandosi solo la sua foto sulla copertina del disco, quella con in testa un turbante con della frutta tropicale. Quindi, si mise una vestaglia colorata della madre, delle sue scarpe con il tacco alto, un cesto riempito di frutta e si legò il tuto con un foulard di sua mamma. Così vestito, iniziò a ballare sulle note di Tico Tico, la canzone più bella di Carmen. Da ragazzo normale a paroliere Da quel momento in poi, è cambiata la vita di Cristiano Malgioglio. Al settimanale ha dichiarato che, fino a quando non ha sentito il disco di Carmen Miranda, non aveva mai provato attrazione verso gli uomini, in quanto ragazzo normale. Ma sentendo la voce e le sue movenze, ha iniziato a provare quel tipo di pulsioni. In un certo senso, la cantante di Tico Tico lo ha aiutato a capire di essere gay e ad avvicinarsi al mondo della musica.

