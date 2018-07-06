Cristiano Ronaldo alla Juventus, i dettagli della trattativa

Cristiano Ronaldo alla Juve è l'affare del secolo. Purtroppo però la trattativa è molto complicata, Perez vorrebbe aumentare la richiesta a 150 milioni, e il Manchester United cerca di infilarsi. Intanto pare che Agnelli abbia fatto ben 28 telefonate per convincerlo.

CR7 arriva alla Juventus? Le ultime

È la notizia che nessuno si aspettava ed è arrivata all'improvviso rendendo l'estate italiana ancora più calda. I mondiali non sono finiti ma è già tempo di calciomercato e Cristiano Ronaldo potrebbe indossare la maglia bianconera. Da giorni si continua a parlare della trattativa che ogni minuto si arricchisce di nuovi dettagli. Come riporta Sportmediaset in Spagna l'affare del secolo è dato per certo. Cristiano Ronaldo si trasferirà dal Real Madrid alla Juventus ed è arrivato lo stop alle scommesse perché la quota è così bassa che non vale nemmeno la pena giocare. Pensate che Agipronews ha fatto sapere che si punta sul numero di goal segnati dal portoghese in serie A. AS, il quotidiano sportivo spagnolo più accreditato, ha lanciato l'esclusiva che la presentazione di Cristiano Ronaldo ci sarà domani 7 luglio 2017 alle ore 17:00 a Torino.

Real Madrid alza la posta

I 100 milioni offerti dalla Juventus non bastano per convincere il Real Madrid a cedere Cristiano Ronaldo. Per La Stampa, Florentino Perez vuole alzare la posta a 150 milioni, per una questione di immagine. Rumors più insistenti invece si concentrano sull'arrivo a Milano dell'agente di Cristiano Ronaldo. Il procuratore è impegnato anche nella trattativa per il passaggio di André Silva e potrebbe approfittarne per incontrare la dirigenza bianconera. Restano molti dubbi sulla fattibilità economica dell'affare, secondo Quim Domenech, giornalista della tv spagnola,la Juventus per l'affare Ronaldo dovrebbe cedere almeno 3 giocatori di alto livello per evitare il fair play finanziario. Inoltre pare che non tutti vogliono correre questo rischio imprenditoriale, primo fra tutti Marotta. L'affare complessivo ammonta a 400 milioni, e nella storia del club bianconero è stato fatto un affare di enorme portata solo per Higuain, un giocatore che però prende 8 milioni e non 30 come CR7.