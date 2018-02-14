Home Intrattenimento David di Donatello, boom di candidature per Napoli Velata

David di Donatello, boom di candidature per Napoli Velata

di Redazione 14/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono ufficialmente iniziati i preparativi al David di Donatello. Quest'anno collezione un boom di candidature Napoli Velata ma non solo, il record viene conquistato anche da amore e malavita. Amore e malavita conquista il David di Donatello? Come abbiamo appena accennato il Davide di Donatello è nel mirino dei preparativi. Nel corso delle ultime ore sono state ufficializzate le candidature per i vari film italiani. In cima alla classifica troviamo Ammore e malavita di Manetti Bros che guadagna ben 15 candidature, un boom conquistato anche da Napoli Velata di Ferzan Ozpetek che ne ha 11, seguito da Nico1988 con 8, La tenerezza e The Place. L'ufficializzazione delle candidature per il Davide di Donatello è arrivata soltanto stamattina dagli studi di Rai in viale Mazzini di Roma. David di Donatello torna in onda sulla Rai? Ebbene sì, avete letto proprio bene il Davide di Donatello a breve sarà trasmesso nuovamente nei canali Rai. Dopo qualche anno di assenza televisiva, la produzione Rai ha deciso di mandare nuovamente in onda il premio dedicato al cinema. Dopo l'ufficializzazione riguardante i film in concorso ecco che arriva un nuovo importante annuncio. La 62esima edizione del Davide di Donatello segna il ritorno nei canali televisivi prevista appunto per il 21 marzo. Miglior regia al David di Donatello Dopo l'annuncio riguardante Amore e malavita, Napoli Velata e gli altri film in concorso a Davide di Donatello, Ecco che sono stati ufficializzati i registi in carica per il premio di miglior regia ed esordienti. Per il bene in questione oltre a Frazan Ozpetek, Manetti Bros, Gianni Amelio e Paolo Genovese troviamo anche gli esordienti Cosimo Gomez con Brutti e cattivi, Roberto De Paolis per Cuori puri, Andrea Magnani con Easy - Un viaggio facile facile, Andrea De Sica con I figli della notte è Donato Carrisi con la ragazza nella nebbia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp