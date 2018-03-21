Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Dazi USA: in Italia si rischiano decine di posti

Redazione Avatar

di Redazione

21/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I dazi USA imposti su alluminio e acciaio voluti da Donald Trump rischiano di danneggiare in maniera rilevante l'occupazione nel nostro Paese. Questo è quanto afferma Emma Marcegaglia, presidente dell'omonimo Gruppo, se condo cui "in Italia possono esserci decine di migliaia di posti di lavoro a rischio" se scattano i dazi Usa sull'acciaio Ue. "Il rischio", ha detto, è che a farne le spese con "gravissimi danni" finirebbero per essere "i trasformatori indipendenti come noi".

Dazi USA, i pronostici della Marcegaglia

Marcegaglia ha affermato che "prevalga un buon risultato nelle trattative" in corso tra la commissaria Ue Cecilia Malmstroem e il segretario Usa Wilbur Ross, "senza scatenare una guerra commerciale". Rispetto alla questione Ilva invece l'ex numero uno di Confindustria ha sostenuto che l'azienda deve assolutamente restare in partita.

Dazi USA: e la questione ILVA?

I nuovi impegni comunicati da Arcelor Mittal all'antitrust europeo prevedono un augurio speciale affinché possa riprendersi nel migliore dei modi. "L'operazione per l'ilva possa andare avanti: Bruxelles ha chiesto anche la nostra uscita, ma il gruppo Marcegaglia mantiene il contratto di acquisto della materia prima a lungo termine che era la parte più interessante, la parte più strategica", sono state le parole speranzose della Marcegaglia, la quale ha poi aggiunto che "gli impegni assunti mi sembrano molto forti ad arcelormittal la commissione ha chiesto effettivamente dismissioni molto forti un pò su tutto, sulla parte a caldo, sulla parte zincata, sulla parte freddo e sulla parte trasformazione, è un pacchetto molto ampio e ora mi auguro che il caso possa essere chiuso".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vaccino anti-alzheimer, entro 10 anni sarà in commercio

Articolo Successivo

Tubercolosi a Torino: dodicenne colpita, profilassi ai compagni

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022