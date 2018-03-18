Dermopillina crema Bioness: opinioni e recensioni
di Redazione
18/03/2018
Crema Dermopillina Bioness è un innovativo trattamento crema entrofica per la cura della cute danneggiata da ustioni, ma anche ulcere, cicatrici e radiodermiti, per non parlare poi di eritema solare, eritema da pannolino, eczema, ragadi delle mani al seno e anali. La provenienza di questa crema è 100% italiana realizzata e messa in commercio per la cura e la prevenzione di vari danni che spesso interessano la pelle, causati da incidenti, problemi non considerati in tempo o anche infiammazioni. La crema Dermopillina si compone da soli ingredienti naturali, che insieme coinvolgono la zona colpita dalle cicatrici o ustioni, migliorando il loro aspetto e andando a schiarire e nutrire la zona.
Grazie agli ingredienti naturali presenti al proprio interno, Dermopillina Bioness è un prodotto che non lascia la pelle unta grazie all’assenza totale di oli al suo interno.
Federica Chercini, 25 anni: ho delle piccole ustioni sul braccio causate dall'acqua calda della pentola, ho provato vari trattamenti e da alcune settimane uso questa crema e le macchie si sono schiarite molto.
Che cos’è e come funziona la crema per cicatrici Dermopillina?La crema Dermopillina della linea Bioness agevola la salute della pelle danneggiata e mette in atto la sua azione rivitalizzante, cicatrizzante e antibatterica. La pomata Dermopillina è prodotta sotto forma di crema contenuta in un flacone da 75 ml con chiusura a tappo salva prodotto e salva freschezza. [gallery size="medium" ids="18060,18061,18062"] Grazie alla presenza del Collagene che si trova nella crema Dermopillina la pelle godrà di un’azione ricostruttiva, combattendo e contrastando la presenza di cicatrici completamente antiestetiche e pruriginose. L’uso della crema, che viene applicata dal viso ai piedi regala benefici alla salute della pelle:
- nutre e rigenera la pelle;
- elimina l’orribile prurito;
- idrata le zone interessate;
- uniforma il colorito della pelle;
- migliora l’aspetto della cicatrice.
Ingredienti della crema DermopillinaLa crema Dermopillina Bioness che favorisce la scomparsa di cicatrici, segni di scottature e altre problematiche, si compone solo di ingredienti naturali dove non ci saranno tracce di olio di palma, paraffine, vaseline o coloranti. Dermopillina è un unguento privo di sostanze chimiche o schiumose dotato di sofficità e cosa più importante non lascia la pelle unta. In ogni tubetto troverete solamente:
- Collagene
- Glicerina
- Propilene Glicolico: quest’ultimo viene usato per la sua forza sulla pelle, rendendo la pelle liscia, morbida e nutrita.
Come si applica la crema per cicatrici Dermopillina Bioness?La crema Dermopillina è una crema che produce i suoi effetti all’interno della pelle con massaggi circolatori e può essere applicata sul viso, schiena, braccia e per tutto il corpo. Essa può essere usata sia in presenza di cicatrici o anche in caso di eritemi solari. La crema è molto semplice da applicare e basta seguire dei piccoli passaggi da effettuare un paio di volte al giorno, mattina e sera:
- Prendere un pò di crema Dermopillina dalla confezione;
- massaggiare con movimenti circolatori la crema sulla zona interessata dalla problematica;
- massaggiare fino a totale assorbimento.
Dermopillina Opinioni e controindicazioniDermopillina è un prodotto clinicamente e dermatologicamente testato e non prevede effetti collaterali. Essa è stata infatti studiata e fabbricata con tecnologie all’avanguardia che hanno escluso sostanze dannose per la salute della pelle, usando solo ingredienti certificati. Inoltre la crema può essere usata su tutti i tipi di pelle e qualsiasi fascia d’età, tanto che la consigliano per irritazioni da pannolino. Di seguito riportiamo alcune recensioni reperite su vari siti online di persone che hanno utilizzato Dermopillina e raccontano la loro esperienza: Gemma Tedeschi, 36 anni: uso questa crema da mesi, da quando è nato il mio bambino ed ha iniziato ad avere problemi con i pannolini..
Dermopillina, Dove acquistare e quanto costaDermopillina crema è un prodotto che non si trova in Farmacia, Parafarmacia, erboristeria, negozi sanitari o siti come: Amazon, Ebay o cinesi. La crema Dermopillina si acquista esclusivamente sul sito ufficiale del venditore al prezzo di 49,00€ a confezione. Si può comprare la crema Dermopillina anche con le seguenti offerte:
- 1 confezione di crema Dermopillina al prezzo di 49,00€
- 3 confezioni di crema Dermopillina al prezzo di 79,00€
- 5 confezioni di crema Dermopillina al prezzo di 99,00€
- Ordinandola QUI sul Sito Ufficiale
- COMPILANDO IL MODULO QUI SOTTO VERRAI CHIAMATA DALL'AZIENDA CHE LO PRODUCE
Redazione