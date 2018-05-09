Caricamento...

Diabete giovanile, adolescenti a rischio per gli ormoni sessuali

09/05/2018

In questi ultimi giorni molti di voi, cari lettori, avranno avuto modo di leggere diverse notizie riguardante l'allarme diabete in Sicilia... A quanto pare questo ha iniziato a colpire maggiormente i più giovani. Una ricerca medica ha dimostrato come il diabete giovanili colpisce molto di più gli adolescenti a rischio per gli ormoni sessuali.

Allarme diabete in Sicilia

Una ricerca realizzata in campo medico scientifico avrebbe dimostrato come i siciliani siano più a rischio nel contrarre il diabete rispetto agli altri abitanti d'Italia. A lanciare la notizia riguardante l'allarme diabete in Sicilia è stato il noto quotidiano regionale, Giornale di Sicilia. I dati ufficiali pubblicati sul L’Italian Diabetes e Obesity Barometer Report spiegano come la rilevanza della mattia nella regione italiana sia del 6%. Nel report viene scritto: "La Sicilia è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori rispetto alla media nazionale".

Nessuno segue la dieta mediterranea

A commentare lo studio pubblicato da L'Italian Diabetes e Obesity Bromenter Repot è stato il dottore Enzo Provenzano, del centro regionale Diabetologia e Microinfusori: "Alla base dell'alta incidenza della malattia ci sono le cattive abitudini alimentari. Si preferisce il cibo da fast food, e in genere quello troppo ricco di calorie, piuttosto che la dieta mediterranea. Si eccede con le tre polveri bianche: farina, zucchero e sale". Secondo il dottore Provenzano negli ultimi anni la maggior parte della popolazione siciliana non segue la dieta mediterranea, eccedendo nel consumo di merendine e grassi, capaci di provocare un vero e proprio sbalzo glicemico.

Diabete giovanile, rischio causato dagli ormoni sessuali

Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo il diabete giovanile ha iniziato a farsi spazio in modo significativo tra gli adolescenti. Secondo uno studio medico sembrerebbe il diabete giovanile sarebbe un rischio causato dagli ormoni sessuali che incidono in modo significativo nella crescita degli adolescenti. A esprimersi sulla questione è stato Franco Cerutti, past president della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica: "Questo è riconducibile non solo a fattori fisici come i cambiamenti ormonali, ma anche al minor coinvolgimento dei genitori nella gestione della malattia, alla minore adesione alle regole della terapia insulinica e all'assunzione di atteggiamenti di sfida tipici dell’adolescenza".  
