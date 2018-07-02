Dieta della carota, per perdere peso e abbronzatura perfetta

Le carote sono un alimento sano e ipocalorico, ricche di benefici e proprietà favoriscono la tintarella e aiutano a dimagrire. Se avete rimandato la prova costume iniziate subito la dieta della carota.

Proprietà della carota

L'estate è il momento ideale per mettersi a dieta e non solo perché vogliamo superare la prova costume. In questo periodo dell'anno ci sono frutta e ortaggi freschissimi e in grande quantità come anguria, melone, pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli e le carote. Apprezzate per le proprietà benefiche, le carote sono ideali per lo spuntino perché contengono pochissime calorie e saziano. Le carote inoltre sono ricche di sali minerali, vitamine e beta-carotene, per questo sono considerate alleate della pelle.

Come funziona la dieta della carota

La dieta della carota è molto facile da seguire e consente di perdere sino ad 8 kg. Il regime alimentare prevede il consumo di carboidrati integrali e proteine. Ad ogni pasto e come spuntino di metà mattina e del pomeriggio sono previste carote da mangiare al naturale, grattugiate, cotte al forno, sotto forma di purea o centrifugato. La dieta della carota è la più seguita del momento perché grazie al limitato apporto calorico consente di raggiungere in breve tempo il risultato desiderato e di dimagrire senza patire la fame o mettere a rischio la propria salute. A colazione concedetevi uno yogurt magro con ananas e un centrifugato di carote e zenzero, per gli spuntini alternate una tazza di tè verde e di rosa canina, sgranocchiate delle carote e abbinate 3 mandorle, per il pranzo e la cena ecco dei suggerimenti: