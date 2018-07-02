Dieta della carota, per perdere peso e abbronzatura perfetta
02/07/2018
Le carote sono un alimento sano e ipocalorico, ricche di benefici e proprietà favoriscono la tintarella e aiutano a dimagrire. Se avete rimandato la prova costume iniziate subito la dieta della carota.
Proprietà della carota
L'estate è il momento ideale per mettersi a dieta e non solo perché vogliamo superare la prova costume. In questo periodo dell'anno ci sono frutta e ortaggi freschissimi e in grande quantità come anguria, melone, pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli e le carote. Apprezzate per le proprietà benefiche, le carote sono ideali per lo spuntino perché contengono pochissime calorie e saziano. Le carote inoltre sono ricche di sali minerali, vitamine e beta-carotene, per questo sono considerate alleate della pelle.
Come funziona la dieta della carota
La dieta della carota è molto facile da seguire e consente di perdere sino ad 8 kg. Il regime alimentare prevede il consumo di carboidrati integrali e proteine. Ad ogni pasto e come spuntino di metà mattina e del pomeriggio sono previste carote da mangiare al naturale, grattugiate, cotte al forno, sotto forma di purea o centrifugato. La dieta della carota è la più seguita del momento perché grazie al limitato apporto calorico consente di raggiungere in breve tempo il risultato desiderato e di dimagrire senza patire la fame o mettere a rischio la propria salute. A colazione concedetevi uno yogurt magro con ananas e un centrifugato di carote e zenzero, per gli spuntini alternate una tazza di tè verde e di rosa canina, sgranocchiate delle carote e abbinate 3 mandorle, per il pranzo e la cena ecco dei suggerimenti:
-
Pranzo: passato di carote, merluzzo alla piastra condito con olio evo, una pesca; Cena: filetto di vitello alla piastra con lattuga e carote, due fette di ananas;
-
Pranzo: 100 grammi di petto di pollo alla piastra, 50 grammi di lenticchie, una mela; Cena: purea di carote con una fetta di pane di segale, 100 g di prosciutto cotto, un frutto;
-
Pranzo: hamburger di manzo alla piastra con insalata di pomodori, una pesca. Cena: insalata di carote, una scatoletta di tonno al naturale, uno yogurt magro;
-
Pranzo: insalata mista con verdure e petto di tacchino, uno yogurt magro; Cena: passato di carote, pane integrale, sorbetto al limone;
-
Pranzo: insalata mista, sogliola alla piastra, una mela. Cena: frittata di asparagi e carote, due fette di ananas;
-
Pranzo: riso integrale con pomodori e carote, una mela. Cena: insalata di pasta, pomodori, carote, tonno al naturale e feta, una fetta di anguria;
-
Pranzo: riso con verdure, 100 grammi di vitello alla piastra con contorno di carote, uno yogurt magro; Cena: insalata di patate e carote con 100 gr di formaggio tipo crescenza, un pompelmo.
