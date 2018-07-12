Dipendenza da sesso è malattia mentale

L'Oms poco tempo fa ha annunciato che la dipendenza da videogiochi è un disturbo mentale. Adesso ha aggiornato la lista delle malattie e ha aggiunto la dipendenza da rapporti sessuali. L'elenco in questione è considerato un documento molto importante sia per i medici che per gli studiosi che aiutano i pazienti che hanno seri problemi.

Dipendenza sessuale crea problemi

L'Oms afferma che questa particolare dipendenza crea disturbi alla persona. Il paziente affetto da dipendenza sessuale è incapace di controllare gli impulsi, intensi e ripetitivi, e deve “sfogarsi”. L'attività sessuale diventa l'unica preoccupazione del paziente che trascura la salute, gli interessi e il lavoro. La diagnosi della dipendenza da sesso si può fare solo l'evento ha una durata di sei mesi. Il problema non riguarda il numero dei partner con cui si hanno rapporti sessuali o il numero delle prestazioni, ma la pressione con cui questo desiderio si manifesta, tanto da incidere negativamente sulla vita, arrivando a complicare le relazioni con le persone.

Non ci sono prove scientifiche

Gli esperti non sono tutti d'accordo sul fatto che la dipendenza da rapporti sessuali debba essere inserita nella categoria delle malattie mentali. Il motivo è che non si sarebbero sufficienti prove scientifiche a sostegno della testi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo alcuni la dipendenza da sesso è un disturbo autonomo, altri sostengono che sia una problematica seria come la ludopatia. Ad oggi non è possibile stabilire quante persone soffrono di dipendenza sessuale, dalle indagini regionali e locali è emerso che può interessare il 5% della popolazione.