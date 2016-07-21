Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Diremo addio al ruggito dell’Harley Davidson

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Presto arriverà la nuova moto elettrica ecologica e silenziosa. Molti appassionati di moto avranno pensato che la LiveWire della prestigiosa e storica azienda Americana rappresentava solo un esperimento ma il trend ecologico verso modelli a emissione zero ha contagiato anche la mitica Harley Davidson. L’immagine dei motociclisti barbuti e un po’ rozzi che accompagna l’immagine di queste moto rombanti, sarà sostituita da quella di giovani moderni e consapevoli che il futuro del pianeta passa anche dalla rinuncia a certe icone. L’Harley Davidson LiveWire, dunque non è un esperimento fine a se stesso ma una proiezione nel futuro, un modo per testare non solo in senso strettamente tecnico l’impatto di un’innovazione così radicale nel noto Brand. Pare che la moto Full Electric dell’Harley Davidson sarà sul mercato prima del 2020, secondo le stesse dichiarazioni dei vertici dell’azienda Americana. Non ci gireremo più, dunque ad ammirare lo splendore di queste moto sentendo il suo inconfondibile rombo e forse molti avranno una certa nostalgia ma il futuro esige queste scelte.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L’OMS conferma che il caffè non è cancerogeno. Sotto accusa le bevande troppo calde

Articolo Successivo

Turismo in montagna, la sicurezza per chi desidera raggiungere vette incontaminate sarà ancora maggiore

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025