Diremo addio al ruggito dell’Harley Davidson

di Redazione 21/07/2016

Presto arriverà la nuova moto elettrica ecologica e silenziosa. Molti appassionati di moto avranno pensato che la LiveWire della prestigiosa e storica azienda Americana rappresentava solo un esperimento ma il trend ecologico verso modelli a emissione zero ha contagiato anche la mitica Harley Davidson. L’immagine dei motociclisti barbuti e un po’ rozzi che accompagna l’immagine di queste moto rombanti, sarà sostituita da quella di giovani moderni e consapevoli che il futuro del pianeta passa anche dalla rinuncia a certe icone. L’Harley Davidson LiveWire, dunque non è un esperimento fine a se stesso ma una proiezione nel futuro, un modo per testare non solo in senso strettamente tecnico l’impatto di un’innovazione così radicale nel noto Brand. Pare che la moto Full Electric dell’Harley Davidson sarà sul mercato prima del 2020, secondo le stesse dichiarazioni dei vertici dell’azienda Americana. Non ci gireremo più, dunque ad ammirare lo splendore di queste moto sentendo il suo inconfondibile rombo e forse molti avranno una certa nostalgia ma il futuro esige queste scelte.

