Disoccupazione in calo, tutti i dati Istat sull'occupazione

di Redazione 12/06/2018

Cambiano ancora i dati Istat relativi a occupazione e disoccupazione. Nel primo trimestre del 2018, infatti, l'Istat ha rilevato un notevole aumento degli occupati e un aumento molto lieve della disoccupazione, che, però, rispetto al primo trimestre del 2017, è calata di mezzo punto in percentuale. Se si legge, dunque, nel complesso, è disoccupazione in calo. Ecco tutti i dati rilevati dall'Istat. Istat, cresce il numero di occupati nel primo trimestre 2018 I dati Istat che sono stati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica e riguardano l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione italiana sono, sostanzialmente, positivi per la nostra penisola. Se li si rapporta, infatti, agli stessi dati riguardanti il primo trimestre del 2017, la crescita la si può notare. Il dato più che positivo riguarda l'aumento del numero degli occupati: nel primo trimestre del 2018, infatti, il numero è aumentato di 147 mila unità. Rispetto al primo trimestre del 2017 la crescita è del +0,6%. Sul trimestre precedente, invece, non ci sono cambiamenti: il tasso relativo all'occupazione è, infatti, il medesimo - con una crescita pari a zero. Disoccupazione in calo rispetto al primo trimestre 2017 Per quanto riguarda, invece, la disoccupazione, anch'essa subisce un cambiamento lieve (ma significativo) rispetto al primo trimestre del 2017. Il numero di disoccupati si attesta a quota 2 milioni e 839 mila (dato chiaramente destagionalizzato). In percentuale la disoccupazione, rispetto al trimestre precedente, è aumentata ma in misura più che lieve: +0,1% il dato rilevato dall'Istat. Nel confronto, invece, con il primo trimestre del 2017 la disoccupazione scende di mezzo punto in percentuale (-0,5%), attestandosi a quota 11,1%.

