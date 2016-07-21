Home Attualità Ducati presenta la sua nuova supersportiva, una moto da strada con aspetto da corsa

di Redazione 21/07/2016

E’ stato il World Ducati Week il palcoscenico scelto dall’azienda di Panigale per presentare a tutti gli appassionati di moto e in particolare ai suoi fans la nuova supersportiva 1299 Panigale S Anniversario, così chiamata per festeggiare e celebrare i 90 anni dell’azienda emiliana. Nella serata conclusiva dell’evento due padrini d’eccezione, Casey Stoner e Troy Bayliss hanno rimosso il telo che copriva l’ultimo gioiello Ducati svelandolo al pubblico presente e ai fotografi. Questa moto porta i colori Bianco nero e rosso che ricordano una moto da corsa, anche se si tratta di un modello da strada. Tanta la potenza disponibile data dal propulsore superquadro bicilindrico da 1285 e 205CV, insomma una belva sull’asfalto ma anche con tanta tecnologia per la sicurezza e il confort di guida, tra i quali nuovi sistemi tecnologici che, variando in automatico il Setup delle sospensioni, aumentano la stabilità e migliorano la frenata e l’ingresso in curva. Anche il controllo di trazione è rinnovato, aumentando la sicurezza e le prestazioni di questa moto. Si ritrova anche il monoscocca, come da tradizione Ducati, costruito in alluminio che dà maggiore robustezza e leggerezza. La Ducati 1299 Panigale S Anniversario sarà in vendita nei concessionari a partire da metà luglio ma soltanto in 500 esemplari ad un prezzo di 29.590 Euro.

