Eclissi lunare 27 luglio 2018: dove e come vederla

Eclissi da record oggi, inizia alle ore 19 e raggiunge il picco alle 22. Le eclissi lunari sono un fenomeno frequente ma quella del 27 luglio 2018 sarà completamente visibile e sarà la più lunga del secolo. Nuvole permettendo ovviamente. Scopriamo come vedere l'eclissi e dove è possibile ammirare lo spettacolo astrale.

Eclissi di luna, le cose da sapere

L'eclissi lunare inizia quando c'è il sole e raggiunge il picco di sera, il cielo sarà sufficientemente buio da consentire di ammirare lo spettacolo unico. Le eclissi di luna sono un fenomeno molto più frequente di quanto si possa immaginare, se ne registrano almeno tre ogni due anni, considerando quelle parziali e totali si possono avere anche tre eclissi in un anno. L'entusiasmo per l'eclissi di oggi è dovuto al fatto che è visibile in Italia e sarà la più lunga del ventunesimo secolo.

Alle ore 19:15 la Luna entrerà in penombra, alle ore 21:30 l'inizio della totalità e il massimo alle ore 22:21. La totalità dell'eclissi termina alle 23:13 e la Luna uscirà dall'ombra dopo mezzanotte, la conclusione del fenomeno è alle 01:30. La Luna non scomparirà dal cielo e si colorerà di rosso per effetto dei raggi solari rifratti dall'atmosfera. Il fenomeno sarà visibile ad occhio nudo e per osservarlo meglio si può usare anche un binocolo. Allontanatevi dai centri abitati per vederle l'eclissi lunare senza inquinamento luminoso.

Previsioni meteo eclissi lunare 27 luglio 2018

Il meteo di oggi riserva qualche sorpresa agli appassionati di stelle perché le previsioni non annunciano cielo sereno in tutta Italia. Al Nord questa mattina ci sono stati rovesci e temporali che hanno interessato le zone pianeggianti a nord-ovest, le nuvole coprono gran parte della Liguria, delle Alpi e delle Prealpi, sono previsti rasserenamenti in serata. Nel resto del Nord invece cielo sereno o poco nuvoloso. Diversa la situazione al Centro e Sardegna, sugli appennini ci saranno rovesci sparsi, in particolare in Lazio e Abruzzo, la situazione è in rapida evoluzione, e questa sera l'eclissi si vedrà benissimo. In Sardegna cielo sereno o leggermente velato. Infine al Sud e Sicilia situazione instabile nel pomeriggio con temporali e rovesci di breve intensità, in serata il cielo diventa sereno, molto nuvoloso in Campania e in Calabria (coste tirreniche).