Home Salute Ecografia dal medico curante? Convenzione pronta per renderlo possibile

Ecografia dal medico curante? Convenzione pronta per renderlo possibile

di Redazione 26/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arriva la nuova convenzione, da firmare il 29 marzo per permettere l'ecografia dal medico curante, oltre che consentire i vaccini. Ecografia dal medico curante, le novità Il nuovo Acn ha convocato i sindacati per il prossimo 29 marzo giorno in cui sarà firmato il rinnovo. Saranno pagati gli arretrati economici e soprattutto si darà la possibilità di effettuare esami diagnostici di primo livello negli studi. E in più si attendono novità circa l'accesso alla professione per i giovani, più tutele per la gravidanza e più sicurezza nelle sedi di continuità assistenziale. Diagnostica di primo livello per evitare liste infinite al Pronto soccorso, indicatori di performance e di risultato su obiettivi di salute, valorizzazione del ruolo del medico di famiglia nella gestione del paziente cronico. Ma non solo, novità anche per le vaccinazioni e nella gestione delle liste d’attesa. Oltre agli arretrati per i medici di assistenza primaria. Queste sono solo alcune delle novità della nuova convenzione della medicina generale che molto di sicuro sarà firmata il prossimo 29 marzo, data in cui la Sisac ha convocato i sindacati per stipulare un rinnovo contrattuale atteso ormai da quasi dieci anni. Gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale È prevista nell’ambito degli Accordi regionali la definizione di indicatori di performance e di risultato su obiettivi di salute dei cittadini che dovranno esser presi in considerazione Ma oltre al riconoscimento del ruolo e delle competenze nell’ambito di certi scopi di salute pubblica la nuova convenzione conterrà anche altre novità legate ad un più facile accesso alla professione dei giovani medici, uno snellimento della burocrazia per l’assegnazione degli incarichi, maggiore tutela della gravidanza, una nuova regolamentazione del diritto di sciopero e nuovi interventi per la sicurezza delle sedi di Continuità Assistenziale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp