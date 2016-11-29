Home Attualità Economia ferma, natalità mai così bassa

Economia ferma, natalità mai così bassa

di Redazione 29/11/2016

Un bambino costa parecchio denaro, tra pannolini, pappe, vestiario, senza parlare del costo del latte artificiale, inspiegabilmente con un costo notevolmente superiore in Italia rispetto, ad esempio, alla Francia o alla Germania, Paesi che economicamente stanno decisamente meglio di noi. Le famiglie italiane ci pensano due volte prima di mettere al mondo una nuova creatura e questo è certificato anche dall’Istat: le nascite nel nostro Paese si sono ridotte del 6% rispetto allo scorso anno, il triplo della percentuale registrata nel 2015 rispetto al 2014. Non stanno calando solo i consumi, quindi, gli italiani sono alla canna del gas, non sanno più come andare avanti e i dati sulla natalità confermano lo stato di crisi delle famiglie. Vedendo in prospettiva questo fenomeno, è evidente che l’età media degli abitanti del Bel Paese è destinata ad aumentare portando come conseguenza un problema di copertura delle pensioni, aumentando gli esborsi futuri da parte dell’Inps contro una riduzione degli introiti da contribuzione. Tra 20 anni l’Italia si troverà in crisi ancora peggiore sul versante della Previdenza, è inevitabile.

