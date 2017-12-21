Elena Santarelli Instagram: l'annuncio sul figlio malato

Il dramma di Elena Santarelli, preoccupata per la salute del figlio dopo aver scoperto la sua malattia. Per la showgirl e Bernardo Corradi inizia un cammino difficile ma sono pronti per affrontare questa sfida insieme a Giacomo.

Un pugno nello stomaco

Mancano pochi giorni a Natale e, stranamente, tutte le brutte notizie si concentrano in quello che dovrebbe essere un periodo all'insegna della gioia e della serenità. Per Elena Santarelli e il marito le festività saranno un'occasione per stare insieme e trovare la forza per superare questo momento difficile. Come ha scritto la showgirl è iniziato tutto lo scorso 30 novembre quando hanno ricevuto la notizia devastante che le ha tolto il respiro e le ha gelato il corpo all'istante. Elena Santarelli ha spiegato che quando si diventa mamma si diventa impotenti perché non sempre è possibile proteggerei propri figli. Dopo la diagnosi si sente disarmata ma per fortuna i medici si stanno prendendo cura del piccolo Giacomo e lo seguono con dedizione, senza lasciare nulla al caso.

La malattia del figlio di Elena Santarelli

Elena ha preferito non parlare della diagnosi ma ha riservato parole dolci verso l'equipe del Dottor Marras, alla Dottoressa Angela Mastronuzzi e agli infermieri dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. A scoprire la malattia del figlio è stato il professore Luigi Savastano, che ha analizzato la vicenda in maniera approfondita. Nonostante Giacomo sia in buone mani, per Elena Santarelli è stato come ricevere un pugno nello stomaco e si è confrontata con le altre mamme che hanno i figli ricoverati in ospedale. Le attese e i momenti difficili sono stati resi meno pesanti dalla presenza di persone speciali che tutti i giorni devono vivere con la malattia.

Elena Santarelli contro i media

Dopo la pubblicazione del lungo messaggio su Instagram sono iniziate anche le speculazioni sulla vicenda. In un altro post sui social la Santarelli ha invitato i media ad utilizzare termini appropriati. Giacomo non è “gravemente” malato e soprattutto lei e il marito Bernardo Corradi continuano a guardarlo con gli stessi occhi di prima. Se è vero che la vita è una sfida e deve essere affrontata come diceva Madre Teresa di Calcutta, questo è il momento di mettere insieme tutte le energie. La battaglia di Elena Santarelli avrà alti e bassi, ma è convinta che il sostengo delle persone che ha conosciuto sarà fondamentale e ha già promesso che intende realizzare una ludoteca in ospedale.