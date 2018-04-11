Home Scienza e Tecnologia Elettrodi nel cervello, un uomo paralizzato ritrova il senso del tatto

Elettrodi nel cervello, un uomo paralizzato ritrova il senso del tatto

di Redazione 11/04/2018

Importante scoperta scientifica in America, grazie degli elettrodi nel cervello un uomo paralizzato ritrova il senso del tatto. Elettrodi nel cervello di un uomo Nel corso di queste ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui in America siano stati piazzati degli elettrodi nel cervello di un uomo, a fine di riaccendere l'area dedicata al senso del tatto. A sottoporsi a tale esperimento messa in atto dalla California Institute of Technology è stato un uomo paralizzato. L'importante scoperta scientifica è riuscita ad accendere anche una speranza ad altre persone che purtroppo hanno perso il senso del tatto, a causa di una paralisi o per altre motivazioni. Operazione al cervello con elettrodi Come abbiamo appena accennato la California Istituto of Technology è riuscita a mettere a Segno un importante scoperta scientifica. Operazione al cervello con elettrodi effettuata su un uomo paralizzato ha permesso dire accendere in questo l'area destinata al senso del tatto, perse appunto a causa di una completa mobilità corporea. Il risultato ottenuto dalla ricerca scientifica e dell'operazione al cervello fatta con gli elettrodi apri le porte anche a pazienti che in futuro potranno sperimentare sensazioni naturali attraverso gli atti robotici. Uomo paralizzato ritrova il senso del tatto Gli elettrodi nel cervello del paziente sono stati impiantati chirurgicamente, nella corteccia somatosensoriale, ovvero l'area destinata alle sensazioni corporee quindi il noto senso del tatto. L'esperimento concluso, è pubblicato sulla rivista eLife, ha raccontato come l'uomo paralizzato ritrova il senso del tatto relativo anche al mondo dei movimenti, oltre che l'attività sensoriale legata alla cute e quindi vibrazioni, tocchi e così dicendo. Attualmente gli scienziati sono impegnati nel tipo di intensità con cui l'uomo sta cominciando a riconquistare il senso del tatto, si tratta di una procedura di riabilitazione a quanto lunga è che potrebbe comportare ulteriori interventi, al fine di aumentare la potenza e la localizzazione degli impulsi.

