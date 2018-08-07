Home Attualità Emergenza migranti: in Spagna più sbarchi rispetto all'Italia

Emergenza migranti: in Spagna più sbarchi rispetto all'Italia

di Redazione 07/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'emergenza migranti si sta facendo sempre più pericolosa in Europa; sul fronte migranti si stanno però verificando significativi cambiamenti, con la Spagna che è diventata la meta principale degli sbarchi, superando in tal senso l'Italia. Tuttavia, a un numero minore di sbarchi si contrappone un numero maggiore di morti: in 7 mesi sono 1500 le morti totali che ci sono state nel Mediterraneo. Per questo motivo, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha lanciato un appello ai paesi europei. Più sbarchi in Spagna rispetto all'Italia La situazione degli sbarchi subisce un significativo cambiamento, con l'emergenza migranti che diventa sempre più un dato di fatto. Non è più l'Italia ad essere la meta principale degli sbarchi, ma la Spagna. Mentre, infatti, sono stati 18.500 gli sbarchi in Italia e 16000 in Grecia, la Spagna acquisisce questo primato con 23.500 sbarchi totali. A sottolinearlo è stata l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, tenendo conto dei dati del 2018. L'Agenzia ha anche spiegato che il 13% degli sbarchi totali è di siriani, a dimostrazione di come «la disperazione di queste persone che stanno vivendo la più grave crisi di profughi al mondo». Il tasso di mortalità aumenta in relazione agli sbarchi I dati totali parlano anche di una significativa diminuzione del traffico degli sbarchi in Europa. In relazione ai primi sette mesi del 2017, infatti, gli sbarchi totali e il traffico in mare è diminuito del 50% circa, tornando ai livelli degli anni precedenti al 2014. Sono stati, infatti, 60000 le persone che hanno attraversato il Mediterraneo negli ultimi 7 mesi. Rispetto allo scorso anno, però, la mortalità è aumentata sensibilmente: una morte ogni 31 sbarchi, in relazione all'1 su 49 dello scorso anno. Nei soli mesi di giugno e luglio sono state 850 le morti nel Mediterraneo, portando il numero a un totale di 1500. L'appello dell'Unhcr L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha sottolineato che il Mediterraneo è diventato la rotta marittima più letale al mondo. L'Agenzia si è servita di un appello: in questo modo «sollecita gli Stati e le autorità che si trovano lungo le rotte di transito a fare tutto il necessario per smantellare e fermare le reti di trafficanti». Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unchr, ha affermato: «Con così tante vite a rischio, è essenziale dare ai comandanti la sicurezza di poter far sbarcare le persone soccorse in mare, e di conseguenza garantire che venga protetto e rispettato quel principio da tempo acquisito del soccorso delle persone che si trovano in difficoltà in mare».

Condividi Facebook Twitter Whatsapp