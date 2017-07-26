Federica Pellegrini è Oro nei 200 stile ai Campionati Mondiali di Nuoto 2017

Settimo sigillo per Federica Pellegrini che a Budapest conquista l’Oro e annuncia ‘Sono gli ultimi 200’

Strepitosa Federica Pellegrini. A 28 anni la nuotatrice veneta continua a regalare grandi emozioni in vasca. Nella sua gara, i 200 stile libero, ha conquistato la medaglia d’oro, la settima di fila in otto campionati mondiali. La vasca di Budapest è tricolore grazie alla Pellegrini che ha battuto la favorita con una progressione da vera campionessa. Federica è arrivata prima, a seguire l’americana Katie Ledecky e l’australiana Emma McKeon, argento ex aequo, e la russa Veronika Popova, bronzo. Il tempo di Federica Pellegrini è di 1’54”73, ma dopo l’impresa è arrivata una dichiarazione che lascia tutti perplessi.

Campionati Mondiali di Nuoto 2017 di Budapest: oro leggendario per Federica Pellegrini

La 28enne si gusta la vittoria, anche se non ha ancora capito quello che è successo in vasca, era molto indietro rispetto alle altre nuotatrici poi, come l’Araba Fenice che ha sul collo, ha trovato la forza necessaria per prendersi quello che gli spettava di diritto: la medaglia d’Oro nei 200 stile libero. Ai microfoni di Raisport ha spiegato che voleva vincere dopo le ultime olimpiadi ma adesso pensa a Tokyo 2020.

Chi è ristato senza parole è Giovanni Malagò, il presidente del Coni. Vittorie come quelle della Pellegrini ai Campionati Mondiali di Nuoto 2017 regalano forti emozioni. Federica stupisce sempre, quando perde, ma soprattutto quando vince. E oggi ancora una volta è salita sul tetto del mondo ed è una leggenda, la nostra. Grande campionessa!