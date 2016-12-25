Ferrari: premio di cinquemila euro a Natale per i dipendenti
di Redazione
25/12/2016
Per i lavoratori della Ferrari è un buon Natale. La Ferrari, la Casa automobilistica conosciuta in tutto il mondo, le cui vetture prodotte costituiscono un sogno per tutti in tutto il globo, quest’anno non è andata affatto bene nel settore corse, i risultati sono stati alquanto deludenti ma non è così per quanto riguarda le vendite. L’azienda guidata da Sergio Marchionne ha raggiunto risultati notevoli in termini di fatturato, con significativi incrementi rispetto allo scorso anno. Il tutto è reso possibile dall’impegno e dalla professionalità altissima di tutti i lavoratori della mitica casa del cavallino rampante. Ognuno, per la propria competenza e anche oltre, lavora con impegno e dedizione, con entusiasmo, fiero di lavorare per questa azienda e tutto questo impegno è riconosciuto dall’azienda stessa che ha deciso di dare un premio ai suoi lavoratori: 5000 Euro di premio entreranno nelle tasche di ciascuno dei dipendenti della Rossa. Un bell’esempio di riconoscenza di un’importante azienda per coloro che, in concorso con la dirigenza hanno contribuito a ottenere importanti risultati e tenere alto nel mondo il nome di un marchio che rappresenta l’Italia ovunque.
