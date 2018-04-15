Home Scienza e Tecnologia Fiat 500 X: nuovo modello con restyling diffuso in rete

di Redazione 15/04/2018

Il nuovo restyling della Fiat 500 X sarà con molta probabilità presentato al Salone dell’auto di Parigi dal 4 al 14 ottobre 2018. E intanto girano sul web eventuali prototipi camuffati che hanno mostrato alcune delle novità apportate dal brand torinese, circa il nuovo modello. Fiat 500 X: cosa ci aspetta per il nuovo modello? Nelle ultime ore stanno giranro in rete un paio di nuove foto spia di una versione del tutto innovativa della Fiat 500X ristilizzata e beccata nei pressi di Torino. A testimoniare ciò ci sono le foto del lettore Stefano di Savona scattate durante i test-car nei pressi di Torino. La camuffatura si impone sui paraurti e i fari, ma c'è qualcosa che comunque si smaschera, anche con l'aiuto delle voci che circolano a riguardo. La Fiat 500X ristilizzata si mantiene sulle sue due proposte, una più cittadina e l’altra più vicina al modello suv, ma queste due versioni si dovrebbero distinguere per uno stile del tutto innovativo Fiat 500 X cambia stile con molte novità Pare che la Fiat 500X restyling presenterà degli interventi al frontale, con nuovi fari somiglianti a quelli adottati sulla Fiat 500, e nuovo sarà il design circa le prese d’aria e il fascione anteriore. Un lavoro del genere insiste anche sotto le camuffature nella parte posteriore, dove ci saranno i fanali in stile 500 con la parte illuminante sul bordo costituita da led. Stando alle indiscrezioni circolanti nella gamma Fiat 500X saranno montati motori FireFly a benzina di 1.0 a 3 cilindri con 72 CV, e 1.3 a 4 cilindri da 101 CV. Circola inoltre la voce che il motore a 4 cilindri da 101 CV sarà usato per una versione mild-hybrid in accoppiata a un motore elettrico collegato ad una rete a 48 CV. Per ciò che riguarda le trasmissioni dovrebbero essere mantenuti il cambio automatico AT9 a 9 marce e il cambio a doppia frizione DCT, così come presente sarà l’opzione della trazione integrale.

