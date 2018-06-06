Home Economia & Lavoro Fine del Qe: l'annuncio della Bce è vicino?

Fine del Qe: l'annuncio della Bce è vicino?

di Redazione 06/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le indiscrezioni continuano a a moltiplicarsi, e la fine del Qe dovrebbe essere sempre più vicina. L'annuncio della Bce, che inizialmente doveva essere previsto per luglio, potrebbe essere anticipato e due sono le date in cui è previsto: 14 giugno, ad Ariga, o 26 giugno, a Francoforte. In entrambe le case ci sarà una riunione del consiglio direttivo, con - annesse - conferenze stampa di presidente e vicepresidente. Non si sa bene quale delle due date sarà scelta, nè se effettivamente il tutto accadrà in quelle stesse. Intanto, l'Euribor inizia a salire per via della fine del Qe. Fine del Qe: indiscrezioni confermate da Praet La fine del Qe (quantitavive easing, alleggerimento quantitativo) non sembra più essere semplicemente una voce di corridoio, dopo che - attraverso le parole di Peter Praet, commissario della Banca Centrale Europa - stamattina è arrivata la conferma di quanto già si pensava: il Qe avrà il suo termine, da stibilire è soltanto la data precisa. Potrebbe essere il prossimo 14 giugno, quando si terrà una riunione del consiglio direttivo ad Ariga. O potrebbe essere, addirittura, il 26 giugno, quando la Banca Centrale Europa giocherà in casa e approfitterà della conferenza stampa di presidente e vicepresidente. Testuali, infatti, sono state le parole di Peter Praet: «è chiaro che il Consiglio dei governatori della prossima settimana dovrà fare una valutazione, valutare se il progresso realizzato fin qui sia sufficiente a consentire un graduale riassorbimento dei nostri acquisti di titoli». L'effetto delle parole del commissario si è negativamente ripercosso anche sull'andamento dell'euro, il cui valore potrebbe salire fino a 1,18 nel cambio con il dollaro statunitense. Intanto, non c'era da dubitarne, sale anche l'Euribor (tasso di riferimento delle transazioni finanziarie delle banche europee) che risente, chiaramente, della fine del Qe subendo il cosiddetto "steepening". Mario Draghi probabilmente annuncerà il tapering I tempi potrebbero essere particolarmente brevi, dato che lo stesso Mario Draghi potrebbe bruciare le tappe annunciando, già dalla prossima settimana, il "tapering". Il tapering è la riduzione degli acquisti del Qe; chiaramente, in questo modo, tutto viene gradualmente proiettato verso la data della fine del Qe stesso. L'occasione per dichiarare il tapering sarà offerta a Mario Draghi durante un incontro con il Consiglio direttivo in Lettonia. Stando a ciò che si dice, tutto dovrebbe essere ben definito e ogni cosa dovrebbe avvenire entro la fine di giugno. C'è ancora da discutere, però, sulla natura della chiusura e, essenzialmente, sulla sua tempistica. Nel caso in cui non dovesse ultimarsi tutto entro la fine di giugno, c'è sempre luglio (con la conferenza di Riga, ancora in Lettonia) a disposizione per la Banca Centrale Europea. Tuttavia, la finestra di opportunità offerta dalla chiusura a luglio sembra essere molto più allettante. Staremo certamente a vedere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp