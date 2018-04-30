Home Intrattenimento Flashmob a Milano, Roberto Bolle a Piazza della scala

Flashmob a Milano, Roberto Bolle a Piazza della scala

di Redazione 30/04/2018

Dopo l'esibizione live di Laura Pausini a Piazza di Spagna, ecco che arriva il flashmob a Milano di Roberto Bolle a Piazza della Scala... Il ballerino italiano più famoso al mondo è tornato a stupire i suoi fan. Un esibizione mozzafiato che sta animando le pagine di gossip e spettacolo da ore, scopriamo insieme cos'è successo. Roberto Bolle and Friend, il ballerino torna in Italia Roberto Bolle dopo le esibizioni nei teatri mondiali, comincia ad avvicinarsi anche al mondo della televisione italiana. Lo show in prima serata condotto dal ballerino, con il supporto di amici e artisti come Virginia Raffaele, ha fatto si che Roberto Bolle potesse avere il suo esordio televisivo... Tanto che la Rai ha deciso di confermare una seconda edizione dello spettacolo Roberto Bolle and Friend, che potrebbe andare in onda già il prossimo autunno. Nel frattempo però il ballerino è sempre più impegnato in tournée, oltre che OnDance ospitato a Milano. Flashmob Roberto Bolle Come abbiamo appena accennato Roberto Bolle in questi giorno è ospite del OnDance a Milano, dove ha avuto modo di presentare il suo docufilm "Roberto Bolle - L'arte della danza". In questo frangente il ballerino ha deciso di fare un vero e proprio regalo ai suoi fan italiani, organizzato un flashmob che ha avuto luogo ieri pomeriggio alle 15:00 a Piazza della Scala, accompagnato dai ballerini finalisti della classe RedBull Dance Your Style relativa alla competizione Street Dance. Roberto Bolle video virale sul web L'evento relativo al flashmob di Roberto Bolle in Piazza della Scala a Milano è riuscito a coinvolgere un migliaio di persone che hanno ballato insieme a lui, o che semplicemente si sono soffermati ad assistere. In pochissimo tempo l'esibizione di Roberto Bolle è stato trasmesso in attraverso un video virale sul web, non a caso sono diversi i fan che avrebbero già chiesto all'etoile dei due mondi di realizzare un calendario che preveda una serie di flashmob nelle città italiane.

