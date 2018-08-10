Fontana di Trevi, turiste litigano per un selfie

Fontana di Trevi trasformata in un ring. Alcune turiste che volevano scattare il selfie perfetto, sono state protagoniste di una violenta lite. Il video è stato condiviso sui social ed è già virale. Calci, pugni e spintoni. Coinvolte otto persone, tra cui alcuni minori. È stato necessario l'intervento dei Vigili.

Rissa a Fontana di Trevi, video virale

Il caldo si sa, fa brutti scherzi. Fontana di Trevi oggi sembrava quasi l'arena dove si scontravano i gladiatori. Protagoniste della storia che sta facendo il giro del web due turiste: una 19enne olandese e una 44enne italo-americana. Le due donne erano alla ricerca della posizione perfetta per scattare un selfie. Tutto deve essere impeccabile: luce, riflessi, posizione. Peccato che le due turiste abbiano individuato lo stesso punto e nessuna sembrava intenzionata a voler aspettare per scattare la foto ecco perché è partita la maxi rissa che ha coinvolto che i familiari.

Non è la prima rissa a Fontana di Trevi

Le due turiste se la sono cavata con qualche contusione, ma quello che è successo oggi non è certo il primo episodio. Sono tanti i contenziosi davanti alla fontana famosa per il lancio delle monete ed è proprio questa “tradizione” che causa maggiori danni. Spesso i Vigili sono costretti a fermare e multare chi cerca di raccogliere le monetine dalla Fontana di Trevi, a volte nascono delle vere e proprie risse tra chi sostiene che non debbano essere lanciate monetine per non colpire le persone e chi vuole esprimere il suo desiderio. Il problema è che davanti alla fontana si crea affollamento. Nessuno era mai arrivato alle mani però. Le turiste sono state anche denunciate per violenza e minacce e l'episodio è particolare perché hanno continuato a picchiarsi anche dopo che i Vigli avevano riportato la situazione alla calma.