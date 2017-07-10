Home Intrattenimento Francesca Baroni, ecco perché è ancora con Ruben

di Redazione 10/07/2017

Temptation Island 2017 Ruben e Francesca, su Instagram perché sono ancora insieme Chi aveva dei dubbi che Ruben e Francesca di Temptation Island potessero rimanere insieme, deve mettersi l’anima in pace: non si sono lasciati. A rivelare la notizia, forse violando il regolamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia e ideato da Maria De Filippi, è stata proprio Francesca Baroni tramite il popolare social network, con un post su Instagram Stories. Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono la coppia più chiacchierata del programma con location in Sardegna e in onda su Canale5: nel corso delle prime due puntate del reality, lei ha mosso dei giudizi veramente aspri nei confronti del suo fidanzato, accusandolo di non avere carisma, fascino e di non essere nessuno, visto che i ragazzi delle sue amiche hanno l’azienda, tanto che è nato #PrayForRuben e #SalviamoRuben a sostegno del bergamasco. Ma si sa che con Queen Mary, il colpo di scena è dietro l’angolo e l’animatrice ha svelato perché è rimasta ancora con Ruben. Francesca e Ruben Temptation Island 2017: cosa ha scritto su Instagram Francesca Baroni ha voluto replicare alla montagna di accuse del popolo web pubblicando delle schermate su Instagram Stories, rivelando di non aver ancora visto le precedenti puntate del reality prodotto dalla Fascino. Diciamo che è stata anche molto acida nei confronti degli haters, visto che li ha accusati di avere degli scheletri nell’armadio mentre lei invece trascorre una vita limpida, seria e schematica. E che sicuramente i montaggi e alcuni travisamenti hanno fatto sì che una frase tipo “il fidanzato della mia amica ha l’azienda” diventasse “Francesca non vuole Ruben perché è povero”. Francesca e Ruben sono rimasti insieme, nessun dubbio da Instagram E, clamorosamente, Francesca Baroni spiazza tutti su Instagram, dicendo testuali parole ”Che poi ragazze, nella vita reale a me piacciono (proprio come a tutte voi) gli uomini senza carattere, poco intraprendenti e magari anche senzatetto”. Non si sa se Queen Mary si possa infuriare o meno, ma è lampante che Ruben Invernizzi sia ancora il fidanzato di Francesca, nonostante le vicende di Temptation Island 2017, e ha anche motivato il perché sta ancora con il bergamasco. Non resta che attendere la terza puntata di stasera su Canale5 per capirci qualcosa!

