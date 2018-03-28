Home Intrattenimento Funerali Fabrizio Frizzi, folla in lacrime, il messaggio di Carlo Conti

Funerali Fabrizio Frizzi, folla in lacrime, il messaggio di Carlo Conti

di Redazione 28/03/2018

Si sono tenuti oggi funerali Fabrizio Frizzi nel cuore di Roma, la folla in lacrime ha dato il suo ultimo saluto al conduttore di Rai Uno conosciuto anche come l'eterno ragazzo della televisione... Il messaggio di Carlo Conti ha commosso tutti, nonostante le critiche che si sono imbattute stamattina in casa Rai. Fabrizio Frizzi morto, il dolore dei colleghi Fabrizio Frizzi morto qualche giorno fa ha davvero commosso il cuore di tutti gli italiani, che sia sui social che fisicamente hanno voluto dargli un ultimo saluto. La cosa che ha davvero colpito tutti i familiari compresi e il dolore dei colleghi espresso in ogni mezzo possibile. Sono stati diversi esponenti del mondo dello spettacolo che attraverso una foto, un post, un messaggio, un mazzo di fiori hanno voluto rendere omaggio a Fabrizio Frizzi anche dopo il suo funerale. Qualche ora fa anche Lorella Cuccarini ha voluto postare una foto che la ritrae insieme all'amico e conduttore con scritto: "Arrivederci anima bella, t'aspettavi che t'amavamo così tanto?". Rita Dalla Chiesa ricordo della ex marito Una delle prime ad arrivare all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove Fabrizio Frizzi si è recato a causa di malessere, è stata Rita Dalla Chiesa accompagnato dalla figlia. La conduttrice e giornalista italiana ha espresso il suo ricordo per l'ex marito con un semplice "Mancherà a tutti", tetto davanti alla folla di giornalisti che aveva circondato la struttura ospedaliera. Altrettanto commovente è stato il posto di Giancarlo Magalli pubblicato su Facebook subito dopo aver appreso della morte di Fabrizio Frizzi, anche in questo caso collega è amico, raccontando come fosse riuscito a sorridere nonostante un racconto drammatico della malattia. Carlo Conti torna all'eredità dopo Fabrizio Frizzi? Nel corso di queste ultime ore sono state diverse le piogge di critiche che hanno colpito Elisa Isoardi che è andata in onda su Rai 1 con il suo programma Buono a sapersi, non facendo alcun riferimento al funerale di Fabrizio Frizzi sennò con qualche frase di circostanza probabilmente imposta dalla redazione. La notizia che comunque ha riempito in parte il cuore di gioia a tutti Ivan dell'eredità riguarda un ritorno di Carlo Conti alla conduzione dello show. Il giorno della morte di Fabrizio Frizzi lo stesso conduttore Carlo Conti aveva postato su Instagram una foto che ritraeva insieme con scritto semplicemente: "Ciao fratellone".

