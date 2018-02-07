Home Salute Giornata della raccolta del farmaco, quali sono le città aderenti?

Giornata della raccolta del farmaco, quali sono le città aderenti?

di Redazione 07/02/2018

Giorno 10 febbraio è la Giornata della raccolta del farmaco. L'evento negli ultimi 17 anni ha permesso di aiutare non solo diverse persone, ma è riuscita a mettere insieme bella 1720 enti che collaborano con la Fondazione Banco. Ma quali sono le città che aderiscono all'iniziativa? Cos'è la Giornata della raccolta del farmaco? Nel 2000 la Fondazione Banco ha istituito la Giornata della raccolta del farmaco. Lo scopo di tale evento è sempre stato quello di poter aiutare le famiglie meno abbienti e quindi impossibilitati a poter usufruire di determinati farmaci, spesso magari ritenuti fondamentali. Dunque cos'è la Giornata dalla raccolta del farmaco, la risposta giusta da dare è: un evento solidale volto a migliorare le cure di chi magari fatica a permetterseli. L'evento negli ultimi anni è riuscita a catturare il consenso di ben 14.000 volontari, i quali una volta l'anno vanno nelle farmacie di riferimento e allestiscono il banco per la raccolta. Una volta conclusa la Giornata della raccolta del farmaco sì provvede presso le persone che sono iscritte alla fondazione. Giornata della raccolta del farmaco, Ecco come cambia Come abbiamo appena accennato sono ormai 17 anni che la Fondazione Banco organizza la Giornata della raccolta del farmaco. Evento solidale negli anni ha fortificato una forte rete di contatti in tutta Italia, così grande da riuscire ad accontentare le richieste degli utenti. Ma come è possibile trovare il banco di riferimento nella farmacia più vicina a noi? Per trovare il banco allestito all'interno della farmacia aderente alla giornata della raccolta del farmaco è sufficiente collegarsi nel sito ufficiale della Fondazione Banco, e cliccate nello scompartimento "Scopri la farmacia più vicina". Dopodiché non resta che attendere il 10 febbraio, fare una cernita dei farmaci che si hanno in casa, e portarli così ai volontari.

