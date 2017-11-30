Giornata Mondiale AIDS: aumentano i sieropositivi, diagnosi in ritardo

L'Europa è l'unico luogo nel mondo dove le infezioni da HIV aumentano invece di diminuire. Il Centro Europeo Controllo delle Malattie ha diffuso in dati in un comunicato. Sono circa 160mila le nuove diagnosi di cui 29mila provenienti dai paesi degli stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Le autorità sanitarie si sono mostrate molto preoccupate per questa tendenza: circa il 51% delle diagnosi avvengono quando l'infezione è ad uno stadio avanzato.

Diagnosi precoce, più risposte contro l'AIDS

Il Commissario europeo per la salute, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato che è necessario garantire una diagnosi precoce. L'UE ha avviato alcune iniziative come l'azione congiunta importante per colmare le lacune nella prevenzione dell'HIV, tubercolosi ed epatite virale. Il prossimo anno saranno presentate le politiche e le pratiche nella lotta contro l'AIDS e gli Stati Membri verranno incoraggiati a metterli in pratica. Una diagnosi precoce aumenta l'aspettativa di vita e impedisce la trasmissione del virus. Il direttore dell'ECDC Andrea Ammon, ha sottolineato che il 68% delle nuove diagnosi si sono verificate entro tre mesi e questo significa che l'infezione è stata contratta molti anni prima. In occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS tutti i paesi sono stati invitati a collaborare per porre fine a questa tendenza, l'obiettivo è quello di debellare il virus HIV entro il 2030.

1° dicembre: Giornata mondiale contro l'AIDS

Nel 1988, l'OMS ha introdotto il World AIDS Day, una giornata per sensibilizzare sul tema, e si celebra tutti gli anni il primo dicembre. A questo link ci sono tutte le iniziative per il World AIDS Day 2017: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-aids-day-2017. Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) attacca il sistema immunitario. Lo stadio terminale dell'infezione che non viene trattata è la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e distrugge il sistema immunitario con conseguenze mortali.