Giornata mondiale del selfie, come fare un autoscatto perfetto

Oggi 21 giugno 2018 non è solo il solstizio d'estate ma anche la giornata mondiale del selfie e persino la giornata mondiale dello yoga. Ormai c'è una giornata mondiale per tutto ma noi ci occuperemo dei selfie. Questa ricorrenza è nata dopo che la parola selfie è stata inserita nell'Oxford English Dictionary ad agosto 2013.

Giornata mondiale del selfie: i più famosi

La mania per i selfie ha contagiato tutti, da Obama al Papa. Purtroppo la passione “esagerata” per i selfie ha fatto anche molte vittime. Per conquistare like molti ragazzi si sono piazzati sui binari oppure ai limiti di un precipizio. La moda dei selfie è stata lanciata da Paris Hilton insieme a Britney Spears. Un autoscatto virale anche se prima di loro, Buzz Aldrin si fotografò nello spazio nel 1966, per vedere che aspetto aveva.

Non tutti i selfie sono belli, basta scorrere la timeline dei social per rendersi conto che alcune persone sono ossessionate dall'autoscatto. Pensate che all'ultimo festival di Cannes sono stati addirittura vietati perché il curatore ha dichiarato che “9 volte su 10 sono brutti”. Eppure ci sono alcuni selfie che hanno fatto storia come quello Ellen DeGeneres alla notte degli Oscar, insieme a Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Kevin Spacey, Lupita Nyong’o e Angelina Jolie agli Oscar.

App gratuite per fare selfie bellissimi

Per autoscatti divertenti e originali potete usare Facebook Messenger, quando la aprite cliccate sull'icona con la macchina fotografica e scegliere il filtro. Dopo aver scattato potete salvare la foto sul dispositivo. Tra i filtri personalizzati più particolari creati dagli sviluppatori ci sono quelli dei personaggi famosi del momento come Young Signorino. Un'app facile ed essenziale è Best Me che consente di condividere i selfie su tutti i social. Ci sono 125 filtri e stiker per personalizzare lo scatto e trasformarsi in mostri e animali. Infine YouCam Fun che è riservata ai più piccoli, anche loro sono stati contagiati dalla selfie-mania e nella giornata mondiale del selfie tutto è concesso, anche uno scatto divertente con loro.