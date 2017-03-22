Home Intrattenimento Gossip italiano, Giulia De Lellis e Martina Luchena insieme a Zanzibar? La prova

di Redazione 22/03/2017

Giulia De Lellis e Martina Luchena compagne di viaggio a Zanzibar? Sembra un paradosso, eppure le due protagoniste di Uomini e Donne sembrerebbero in partenza e prenderanno parte insieme alla stessa esperienza. Il motivo di questo gossip che si è scatenato in ambiente italiano è da imputare alle foto pubblicate su Instagram in queste ore sia dalla fidanzata di Andrea Damante, sia dalla non scelta di Riccardo Gismondi, con gli identici hashtag e tag. La prova lampante che le due ragazze siano in procinto di trascorrere del tempo insieme e che vogliano mettere il passato alle spalle. Giulia De Lellis e Martina Luchena lavoreranno insieme a Zanzibar? Di sicuro, le due protagoniste del Trono Classico dovranno per forza intraprendere una esperienza che le coinvolge entrambe. Ormai le due, grazie al programma di Maria De Filippi, dal punto di vista lavorativo non si possono certo lamentare: Giulia è addirittura diventata stilista, mentre Martina sta muovendo i primi passi nel mondo della moda come modella. Inutile dire che per i fan dei Damellis e della Luchena, questa notizia di gossip italiano è stata un fulmine a ciel sereno, in quanto in passato ci sono stati attriti a distanza tra le due a causa di Camilla Mangiapelo, scelta del tronista Riccardo Gismondi, anche se la Luchena si è espressa solo sul comportamento della rivale in amore. Stando alla prova su Instagram, Giulia De Lellis e Martina Luchena sarebbero pronte per una nuova avventura nella cornice meravigliosa di Zanzibar. La fidanzata di Andrea Damante ha fatto sapere ai fan la destinazione attraverso una foto dove la ritrae nel reparto dolciumi, mentre Martina Luchena ha pubblicato una foto con Sonia Lorenzini: pare che entrambe siano in partenza per la località esotica e si sono incontrate in stazione. Quale sarà l’esperienza che coinvolgerà Giulia De Lellis, Martina Luchena e Sonia Lorenzini tutte insieme? Non resta che seguire i social per scoprirlo.

