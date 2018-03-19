Home Scienza e Tecnologia Hawking e la sua ultima ricerca: "oltre il nostro c'è un altro universo"

di Redazione 19/03/2018

Stephen Hawking prima di lasciare questa vita ha voluto rivelare all'umanità intera la sua ultima ricerca. Il suo contributo è stato sempre fondamentale in vita, e quasi sicuramente lo sarà anche post mortem. Ebbene sì, perchè in tutto il suo patrimonio di conoscenze e scoperte, l'ipotesi dell'esistenza di un altro universo smuovera' la scienza e consentirà di scoprire i segreti dello spazio, che tanto hanno affascinato negli anni trascorsi e che mai sono stati scoperti. Hawking, un altro universo nello spazio? In un suo studio molto recente, che è stato esaminato e sviluppato fino a poco prima di spegnersi, Stephen ha messo in risalto l'ipotesi che esistano, oltre al nostro, altri universi. Di fatto questa sua opera sarebbe in grado di cambiare in modo considerevole sia l'astrofisica sia la cosmologia. La tesi è quella che dopo il Big Bang ci furono altre esplosioni simultanee che consentirono la creazione di nuovi universi. Già nel 1983 Hawking aveva avanzato l'ipotesi del "multiuniverso". Hawking, lo studio fa passi da gigante Pare che in questa sua recente ricerca si sia fatto un bel passo avanti. Lo studioso infatti riteneva che sul nostro universo ci fossero gli effetti dell'esistenza degli altri, il tutto attraverso delle radiazioni che possono essere tracciate solo usando una serie di formule matematiche. Lo scienziato che è passato a miglior vita solo qualche giorno fa, aveva parlato del suo ultimo lavoro con alcuni fidati colleghi. Infine nella nuova ricerca si parla anche della fine dell'universo. Secondo le ipotesi avanzate da Hawking l'universo andrà a morire gradualmente quando tutte le nostre stelle si saranno esaurite nella loro energia.

