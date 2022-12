Henry Cavill conferma la sua partecipazione alla nuova serie prodotta da Amazon “Warhammer 40,000”: sarà il protagonista.

Henry Cavill protagonista della nuova serie TV Amazon

Henry Cavill conferma la sua partecipazione come protagonista nella nuova serie TV Amazon “Warhammer 40,000”. Solo pochi giorni fa l’attore aveva comunicato che avrebbe lasciato il ruolo di Superman nella DC in seguito alla decisione di James Gunn e Peter Safran.

L’attore non ha però dovuto attendere molto per ottenere un nuovo ruolo da protagonista, sarà il personaggio principale di una nuova serie TV in produzione negli studi Amazon. La serie si intitola “Warhammer 40,000”, ed è tratta da un videogioco.

Andy Smillie, direttore creativo di GAW, ha dichiarato a questo proposito: “È una grande notizia e siamo assolutamente entusiasti; stiamo lavorando con un fantastico triumvirato composto da Henry, Vertigo e Amazon. Il ben noto amore di Henry per Warhammer 40.000, e la sua passione come creatore di mondi e narratore, servirà a tutti noi nei prossimi anni. Finalmente, Warhammer arriverà sullo schermo come i fan speravano e come meritano. Tempi entusiasmanti!”

“Warhammer 40,000”, il gioco da cui è tratta la serie TV

“Warhammer 40.000” è un gioco di guerra in miniatura prodotto da Games Workshop. È il wargame in miniatura più popolare al mondo, particolarmente nel Regno Unito. La prima edizione è stata pubblicata nel settembre 1987 e la nona e attuale edizione è stata pubblicata nel luglio 2020.

Amazon si è assicurato di ottenere i diritti del gioco, da cui poter derivare anche prodotti televisivi e cinematografici. Attualmente starebbe lavorando alla produzione di una serie TV che avrà come protagonista Henry Cavill.

Roy Lee e Natalie Viscuso di Vertigo Entertainment hanno collaborato con Cavill per assicurarsi i diritti e consegnarli ad Amazon. Vertigo sarà produttore esecutivo con Andy Smillie e Max Bottrill di GAW, insieme ad Amazon Studios ed Henry Cavill.

Trama del gioco di “Warhammer 40,000”

L’ambientazione del gioco “Warhammer 40,000” è di 40.000 anni nel futuro, dove le cose sono davvero oscure. La civiltà umana ha smesso di progredire ed è in una guerra senza fine con alieni ed esseri magici, con divinità e demoni che figurano in un sistema di classi teologiche.

Gli umani costituiscono l’Imperium of Man, impero militarista. Altri elementi del gioco sono: na razza di androidi simili a scheletri conosciuta come Necron; una razza elfica conosciuta come Aeldari oppure Orki; i Tiranidi sono alieni malvagi; infine, T’au è una razza aliena dalla pelle blu che potrebbe offrire qualche speranza.

Il post di Henry Cavill sulla sua partecipazione alla serie Tv “Warhammer 40,000”

Henry Cavill, fan del gioco, esprime con un post su Instagram il suo entusiasmo per questa nuova serie TV che lo vede protagonista, sebbene le trattative non siano ancora del tutto concluse.

“Amo Warhammer da quando ero un ragazzo, quindi questo momento è davvero speciale per me. L’opportunità di guidare questo universo cinematografico sin dal suo inizio è un onore e una responsabilità”, ha affermato Cavill. “Non potrei essere più grato per tutto il duro lavoro svolto da Vertigo, Amazon Studios e Games Workshop per realizzare tutto questo. Un passo avanti verso la realizzazione di un sogno che dura da una vita”.