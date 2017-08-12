Il Principe George diventa icona gay: polemica nel Regno Unito
di Redazione
12/08/2017
PinkNews nella bufera per foto dell’erede al trono con posa ambiguaE’ in corso una vera e propria bufera in Gran Bretagna per l’articolo pubblicato dal sito news della comunità omossessuale PinkNews: secondo il sito, il principe George sarebbe una icona gay a soli 4 anni. Jim Allister, leader del Tuv, un partito minore dell’Irlanda del Nord, ha intimato di rimuovere il pezzo in quanto i suoi contenuti sono oltraggiosi e malati, quindi da eliminare. Benjamin Cohen, invece, non ha nessuna intenzione di cambiare versione, in quanto si basa sui commenti degli utenti del web.
Erede al trono in posa effeminata, PinkNews nei guai?Tutto questo macello per una foto: il principe George si trovava a bordo di un elicottero e, come è normale per un bambino di 4 anni, mostrava stupore e felicità, ma secondo alcuni utenti, la posa assunta dal bambino poteva apparire effeminata. Su Twitter infatti ci sono dei commenti sulla posa ambigua del bimbo, poco importa se sia troppo piccolo per capire cosa sta succedendo. Il principe George, figlio di William e di Kate Middleton, è da quando è nato che è diventato l’idolo del web. Su Facebook ci sono pagine che commentano o scherzano sopra le sue espressioni buffe, giocando sul fatto che lui ha un intero “regno”, a differenza degli altri che sono “poveri”. E durante la notte, da principino ed erede al trono ben vestito e carino, PinkNews lo ha trasformato in una vera e propria icona gay.
Articolo Precedente
Sarahah, rischi e come funziona la app per recensire gli amici in anonimato
Articolo Successivo
Estate 2017, spunta il caso delle case-pollaio in Salento
Redazione