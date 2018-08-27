Illusione ottica su Twitter, il nuovo trend sul social ecco di cosa si tratta
di Redazione
27/08/2018
Illusione ottica su Twitter e i gli utenti sono già conquistati dal trucco. Il nuovo trend sul social ha già conquistato tutti, ma di cosa si tratta in realtà?
Il vestito cambia colore: è bianco e oro o blu e nero?Sono diverse le illusioni ottiche arrivate sul web negli ultimi anni hanno conquistato il popolo di internet. Una delle illusioni che ha lasciato perplessi gli utenti dei social è quella relativa al vestito che cambia colore. Quanti di voi sono stati sottoposti alla domanda: osserva il vestito e dimmi è bianco e oro o blu e nero? Nel 2015 la notizia divento virale in pochissimo tempo, e molti di noi hanno sottoposto la fatidica foto ai vari conoscenti per rendersi conto se effettivamente fosse uno scherzo oppure no.
Illusione ottica su TwitterAll'epoca il caso del vestito blu e nero o bianco e oro trovò una vera e propria spiegazione scientifica, relativa alla percezione della luce da parte della persona e il filtro che passa dal cristallino. Oggi però parliamo di una nuova illusione ottica su Twitter che ha conquistato l'attenzione dell'utente. Stiamo parlando di un gioco di mani, l'utente kay_dera ha postato un video che la ritrae mentre elabora un piccolo gioco illusorio. Una mano tiene l'altra che rimane aperta, poco dopo questa si sposta ed è come se le due mani si fondessero in una ma con otto dita. Com'è possibile?
Trend socialCome potete benissimo immaginare il video è diventato un trend social, dove gli utenti hanno cercato in ogni modo di riprodurre l'illusione ottica. Osservando bene il video di kay_dera, è come se la ragazza avesse stoppato il movimento della mano creando così l'illusione ottica. A capire il trucco sono stati diversi utenti che hanno pubblicato il video, prendendo in giro coloro che ancora stanno cercando di capire come è stata creata la nuova illusione ottica su Twitter.
