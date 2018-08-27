Home Attualità Illusione ottica su Twitter, il nuovo trend sul social ecco di cosa si tratta

di Redazione 27/08/2018

Illusione ottica su Twitter e i gli utenti sono già conquistati dal trucco. Il nuovo trend sul social ha già conquistato tutti, ma di cosa si tratta in realtà? Il vestito cambia colore: è bianco e oro o blu e nero? Sono diverse le illusioni ottiche arrivate sul web negli ultimi anni hanno conquistato il popolo di internet. Una delle illusioni che ha lasciato perplessi gli utenti dei social è quella relativa al vestito che cambia colore. Quanti di voi sono stati sottoposti alla domanda: osserva il vestito e dimmi è bianco e oro o blu e nero? Nel 2015 la notizia divento virale in pochissimo tempo, e molti di noi hanno sottoposto la fatidica foto ai vari conoscenti per rendersi conto se effettivamente fosse uno scherzo oppure no. Illusione ottica su Twitter All'epoca il caso del vestito blu e nero o bianco e oro trovò una vera e propria spiegazione scientifica, relativa alla percezione della luce da parte della persona e il filtro che passa dal cristallino. Oggi però parliamo di una nuova illusione ottica su Twitter che ha conquistato l'attenzione dell'utente. Stiamo parlando di un gioco di mani, l'utente kay_dera ha postato un video che la ritrae mentre elabora un piccolo gioco illusorio. Una mano tiene l'altra che rimane aperta, poco dopo questa si sposta ed è come se le due mani si fondessero in una ma con otto dita. Com'è possibile? Trend social Come potete benissimo immaginare il video è diventato un trend social, dove gli utenti hanno cercato in ogni modo di riprodurre l'illusione ottica. Osservando bene il video di kay_dera, è come se la ragazza avesse stoppato il movimento della mano creando così l'illusione ottica. A capire il trucco sono stati diversi utenti che hanno pubblicato il video, prendendo in giro coloro che ancora stanno cercando di capire come è stata creata la nuova illusione ottica su Twitter.

