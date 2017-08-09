Immigrazione illegale, avviso di garanzia per Don Mussie Zelai

Il sacerdote eritreo indagato per favoreggiamento immigrazione clandestina

Avviso di garanzia per Don Zerai, le motivazioni

Unè stato notificato al, prete candidato alper la pace nel 2015 e impegnato da anni negli aiuti umanitari ai profughi. La Procura di Trapani che conduce l’inchiesta sullagli ha notificato il provvedimento, accusandolo formalmente diLe indagini, eseguite dalla, sarebbero iniziate dallo scorso novembre. Don Zerai è fondatore e presidente dell’, detto anche il salvagente dei migranti, in quanto offrea chi decide di partire, avvertendo le autorità quando le imbarcazioni che attraversano ilsi trovano in difficoltà e hanno bisogno di. Il sacerdote eritreo commenta che ha saputo delle indagini solo lunedì, rientrando a Roma dall’Etiopia per rispondere agli inquirenti e rendersi a loro disposizione, ribadendo che il suo intervento è sempre stato a scopo umanitario comunicando con Guardia Costiera italiana e maltese e usando solamente il proprio cellulare, mai chat segrete. Inoltre, dice di non aver mai avuto rapporti con la Iuventa. Don Mussie Zelai ha definito vere e propriecerte affermazioni di alcuni gironali che avrebbero promosso contro di lui e i sui collaboratori una campagna denigratoria sfruttando ie il. Il sacerdote, inoltre, conferma di aver inviato segnalazioni di soccorso all’Unhcr e a organizzazioni come MSF, Sea Watch, Moas e Watch The Med. Saranno gli avvocati a tutelare il prelato e l’opera di Habeshia.