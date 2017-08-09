Caricamento...

Immigrazione illegale, avviso di garanzia per Don Mussie Zelai

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2017

Il sacerdote eritreo indagato per favoreggiamento immigrazione clandestina

Un avviso di garanzia è stato notificato al sacerdote eritreo Mussie “Mosè” Zerai, prete candidato al Nobel per la pace nel 2015 e impegnato da anni negli aiuti umanitari ai profughi. La Procura di Trapani che conduce l’inchiesta sulla Ong tedesca Jugend Rettet gli ha notificato il provvedimento, accusandolo formalmente di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Avviso di garanzia per Don Zerai, le motivazioni

Le indagini, eseguite dalla Squadra Mobile di Trapani, sarebbero iniziate dallo scorso novembre. Don Zerai è fondatore e presidente dell’Agenzia di Informazione Habeshia, detto anche il salvagente dei migranti, in quanto offre assistenza telefonica a chi decide di partire, avvertendo le autorità quando le imbarcazioni che attraversano il Mediterraneo si trovano in difficoltà e hanno bisogno di salvataggio immediato. Il sacerdote eritreo commenta che ha saputo delle indagini solo lunedì, rientrando a Roma dall’Etiopia per rispondere agli inquirenti e rendersi a loro disposizione, ribadendo che il suo intervento è sempre stato a scopo umanitario comunicando con Guardia Costiera italiana e maltese e usando solamente il proprio cellulare, mai chat segrete. Inoltre, dice di non aver mai avuto rapporti con la Iuventa. Don Mussie Zelai ha definito vere e proprie calunnie certe affermazioni di alcuni gironali che avrebbero promosso contro di lui e i sui collaboratori una campagna denigratoria sfruttando i migranti e il codice di condotta Ong. Il sacerdote, inoltre, conferma di aver inviato segnalazioni di soccorso all’Unhcr e a organizzazioni come MSF, Sea Watch, Moas e Watch The Med.  Saranno gli avvocati a tutelare il prelato e l’opera di Habeshia.
