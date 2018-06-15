Home Attualità Incendio a Messina: muoiono due ragazzini nel loro appartamento

Incendio a Messina: muoiono due ragazzini nel loro appartamento

di Redazione 15/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tre appartamenti che fanno parte di un unico palazzo sono stati oggetto delle fiamme. Un grave incendio a Messina ha provocato la morte di due ragazzini, che si trovavano all'interno della loro casa: è questo il gravissimo bilancio di quanto è successo stamattina nella città siciliana. Il palazzo è antico e si trova al centro di Messina: gli inquilini sono stati tutti avveriti di evacuare intorno alle 4 di questa mattina. Non c'è stato nulla da fare per Filippo e Federico, rispettivamente 13 e 10 anni, che sono stati inghiottiti dalle fiamme. Salvi gli altri due fratelli, Tancredi e Francesco (8 e 6 anni) così come la madre e il padre, che è riuscito a portare in salvo soltanto due dei quattro figli. La situazione e la dinamica dell'incendio a Messina L'incendio è divampato stamattina, intorno alle 4, e si è propagato molto velocemente per via della massiccia presenta del legno all'interno del palazzo: sia la pavimentazione che i soppalchi, infatti, erano in legno e hanno permesso alle fiamme di espandersi con una velocità incontrollabile. Gli inquilini del palazzo (con tre appartamenti) sono stati prontamente avvertiti stamattina, dopo poco l'inizio dell'incendio, tramite citofono. Tutti gli inquilini sono riusciti a evacuare prontamente l'edificio in fiamme: non c'è stato nulla da fare, tuttavia, per due ragazzini: Francesco Filippo, di 13 anni, e Federico, di 10. Il padre e la madre dei due bambini, Gianmaria e Chiara, sono riusciti a portare in salvo se stessi e gli altri due figli, Tancredi, di 8 anni, e Francesco di 6. Secondo la testimonianza di un vicino di casa, con loro inizialmente era presente anche il più grande dei quattro fratelli, Francesco Filippo, che sarebbe poi rientrato in casa per salvare il fratello. Il racconto di Fernando Rizzo, cugino e vicino di casa Una parziale ricostruzione dei fatti la si è avuta grazie al racconto di Fernando Rizzo. L'uomo, vicino di casa nonchè cugino della famiglia Messina, ha testimoniato parlando sia della dinamica dell'incendio, sia di ciò che ha visto per quanto riguarda proprio la famiglia Messina. “Abbiamo sentito gridare e poi bussare con violenza alla porta, abbiamo aperto e si è riversata dentro una fitta coltre di fumo, poi loro ma mancavano i più grandi. Ci siamo chiusi nell’ultima stanza. Da lì mi sono arrampicato sul cornicione e da lì siamo riusciti ad uscire. Gianmaria intanto era dall’altro lato per cercare di salvare i ragazzi. Nel frattempo avevamo chiamato i soccorsi ma saranno passati almeno venti minuti, ma non c’era comunque niente da fare.” e aggiunge poi “L’impressione è che fosse con noi e che poi sia sceso per cercare il fratello”, parlando di Francesco Filippo. Il più grande dei quattro fratelli doveva sostenere un esame di terza media, ed era rientrato in casa per salvare il fratello più piccolo. Federico, il bambino di 10 anni, è stato ritrovato sul soppalco, Francesco Filippo nel corridoio, a conferma di questa tesi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp