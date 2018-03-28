Home Attualità Incidente in una galleria sulla Lecco-Ballabio: un morto

di Redazione 28/03/2018

Due veicoli sono stati coinvolti in un dannosissimo incidente in una galleria sulla Lecco-Ballabio. Il bilancio è di un morto e due feriti. Intervenute diverse forze per il soccorso. Incidente in galleria sulla Lecco-Ballabio La notizia è abbastanza recente. Intorno alle 13 di questa mattina due vetture si sono scontrate sulla nuova superstrada Lecco-Ballabio, provocando un gravissimo e dannosissimo incidente che ha portato alla morte di un uomo di 59 anni. Secondo le circostanze, non ancora chiarite del tutto, l'incidente sarebbe avvenuto nel tratto iniziale di una galleria - detta "Valvassina" - che precede lo svincolo autostradale per l'ospedale di Lecco. Coinvolte due vetture, entrambe ribaltatesi in tutte e due le direzioni, provocando la morte del conducente. L'altra vettura, invece, conteneva di una coppia di 45 e 42 anni, entrambi rimasti feriti, seppur non gravemente. Le conseguenze dell'incidente Molto caos, innanzitutto, in superstrada. Lo scontro tra le due vetture, ribaltate e tornate in dietro nelle due direzioni differenti, ha provocato un vero e proprio disastro per le vetture stesse e per la strada, che è stata bloccata per ovvi motivi. Nessuna delle due persone rimaste ferite è grave, nonostante non siano da tenere sotto gamba le ferite riportate. Entrambe sono state trasportate in ospedale per motivi differenti. L'uomo non riporta ferite gravi: il quarantadueenne, infatti, è stato portato in ospedale con codice verde. La donna, invece, è più grave. Per lei trasporto con codice giallo per aver riportato svariate contusioni. La strada è stata prontamente chiusa: per permettere un efficace e immediato soccorso, sono intervenute Polstrada,Vigili del fuoco e Croce Rossa lecchese, insieme ad altri soccorrittori che stanno compiendo le operazioni. Al momento, quindi, entrambe le carreggiate sono occupate.

