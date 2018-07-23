Instagram pallino verde, ecco come disattivare

L'app fotografica Instagram diventa sempre più simile a Facebook. L'ultima novità il pallino verde consente di vedere quali contatti sono disponibili in chat.

Instagram come Facebook?

Da semplice app per condividere foto con hashtag a social network, è questa la rivoluzione di Instagram che somiglia sempre di più a Facebook, come conferma l'ultima novità. Complice lo zampino di Mark Zuckenberg tra qualche giorno Instagram avrà il pallino verde sulle chat per indicare se il contatto è online e disponibile. In un comunicato stampa per presentare la funzionalità, l'azienda ha dichiarato che è divertente condividere contenuti fotografici su Instagram se si sono amici che li osservano. Il pallino verde è un'aggiunta perché permette di chattare in tempo reale con gli amici che sono disponibili.

Come disattivare il pallino verde

Smanettando con le Impostazioni sarà possibile disattivare lo status, proprio come su Messenger. Inoltre il pallino verde è visibile solo ai followers oppure alle persone con cui l'utente ha già interagito in chat. L'obiettivo è quello di incentivare le connessioni tra gli utenti, Instagram è un social passivo dove si visualizzano foto e si clicca sul cuoricino per il like. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte di chi sostiene che Instagram sia solo una vetrina riservata a pochi followers e per essere più social si possono utilizzare le stories. Non sappiamo se il pallino verde di Instagram avrà successo visto che quasi nessuno sfrutta la chat per comunicare.