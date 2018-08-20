Home Scienza e Tecnologia Intelligenza artificiale di Google potrà prescrivere diete e alimenti

Intelligenza artificiale di Google potrà prescrivere diete e alimenti

di Redazione 20/08/2018

Sempre più sono le innovazioni e le potenzialità dell'intelligenza artificiale di Google. Negli ultimi tempi si sta lavorando sempre più per rendere il motore di ricerca più famoso e usato al mondo adatto anche ai problemi personali. Per questo motivo, grazie a determinati studi, Google è già in grado di rilevare molti dei nostri problemi grazie a delle analisi approfondite. Secondo Android Police, adesso Google sarebbe in grado anche di intervenire nelle nostre diete e nella nostra attività fisica. Non più soltanto con le applicazioni a cui siamo abituati, ma attraverso codici specifici che possono regolare l'alimentazione e la dieta da seguire. Google Coach: l'intelligenza artificiale che prescriverà diete e alimenti Un nuovo ambiziosissimo progetto da parte di Google, che tramite l'intelligenza artificiale ha in progetto di preservare anche la nostra salute. Si chiamerà Google Coach la piattaforma che potrà prescrivere diete e alimenti specifici, oltre che regolare l'attività quotidiana. Di applicazioni simili ne esistono; tuttavia, l'azione di Google Coach sarà personalizzata per chi utilizza la determinata piattaforma. Gli esercizi scelti e la dieta da seguire, in altre parole, si adatteranno alle esigenze e alla condizione di chi fa utilizzo dell'intelligenza artificiale. Qualora venga saltato un allenamento, la stessa Google fornirà altri orari o giorni per recuperare un allenamento. Se, invece, non verranno raggiunti gli obiettivi giornalieri, la piattaforma creerà nuove sessioni per poterli raggiungere. La piattaforma di Mountain View contro i nuovi progetti Apple Esercizi specifici, alimentazione coretta, diete personalizzate. Il nuovo progetto di Mountain View non sarà una semplice applicazione che, così come tutte le altre, regola l'attività quotidiana. L'intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare completamente la nostra vita quotidiana. Tuttavia, non soltanto Google sta lavorando a un progetto simili. La competizione sembra essere spietata, dal momento che anche Apple sta incrementando il numero delle sue applicazioni per arrivare ai medesimi risultati. A partire da Siri Suggestions, che fornisce consigli personalizzati sugli esercizi da seguire volta per volta in palestra.

