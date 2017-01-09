Home Scienza e Tecnologia IOS 10 aiuta a trovare l'auto parcheggiata: nuova modalità su Iphone, info dettagli

di Redazione 09/01/2017

Quante volte ci è capitato di parcheggiare l'auto in qualche angolo della nostra città e, dopo una serata trascorsa con gli amici, dimenticare dove averla parcheggiata? Finalmente da oggi questo non potrebbe essere più un problema: l'aggiornamento ad IOS 10 consente infatti agli utenti che dispongono di un Iphone di impostare l'utilissima modalità 'dove ho parcheggiato l'auto' consentendo loro di ritrovare immediatamente il proprio veicolo in sosta. Ma come funziona? Si tratta di una modalità molto semplice da attivare sul proprio smartphone: vediamo nel dettaglio le istruzioni. Modalità trova auto su Iphone grazie ad IOS 10 Per attivare la modalità per trovare l'auto parcheggiata sul vostro Iphone, innanzitutto dovrete eseguire l'aggiornamento al sistema IOS 10. Poi ovviamente dovrete essere dotati di uno stereo compatibile con CarPlay o almeno Bluetooth in quanto l'applicazione non funziona semplicemente con un collegamento con un cavo Usb. Sempre per quanto riguarda le istruzioni, adesso dovrete seguire questo semplice percorso: Impostazioni > Mappe > Mostra posizione parcheggio. Una volta fatto questo, dovrete sapere che il vostro Iphone memorizzerà automaticamente la posizione della vostra auto una volta che interromperete la connessione allo stereo della stessa. La connessione bluetooth usata ai fini della modalità dove ho parcheggiato l'auto potrebbe però comportare dei problemi negli stereo più vecchi. In questi casi gli utenti Ios 10 potranno usufruire dell'applicazione vocale Siri semplicemente chiedendo : "Dove ho parcheggiato la mia auto?". Questa risponderà indicando l'ultimo luogo in cui avrete staccato la connessione con l'auto.

