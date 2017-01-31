Iphone 8 avrà una nuova SIRI, ecco come potrebbe cambiare in meglio

Tra le novità sulle caratteristiche dell'iPhone 8, in uscita possibilmente per settembre 2017, vi è sicuramente Siri, l'assistente vocale che ormai da anni accompagna gli utenti Apple quotidianamente: c'è chi lo usa per chiamare velocemente qualcuno o per evitare di toccare lo schermo con le mani sporche, chi chiede informazioni sul meteo e chi ancora di ricercare qualcosa su google o aprire un'applicazione. Senza esagerare, c'è chi compra l'Iphone appositamente per i servizi offerti da Siri. Ma come cambierà la funzione vocale col nuovo Iphone 8? [caption id="attachment_842" align="aligncenter" width="300"] Iphone 8, come cambierà la funzione vocale SIRI?[/caption]

Novità Iphone 8, caratteristiche: Siri e pannelli OLED

Il colosso di Cupertino, stando alle numerose indiscrezioni dei più esperti della mela, starebbe lavorando per migliorare la funzione vocaleaumentando leche la app vocale potrebbe assolvere. Grazie agli aggiornamenti promessi, i "non ho capito" dipotrebbero gradualmente sparire da Apple migliorando l'interattività dello smartphone. Una rivoluzione in tutti i sensi quella chepotrebbe rappresentare colsoprattutto grazie alla interazione col nuovo partner tecnologico Turi. Quali nuove funzioni potremmo aspettarci? Intanto la curiosità dei fan Apple sulledisi fa sempre più forte. Un altro punto forte su cui molti concentrano le loro speranze è rappresentato dai: Apple potrebbe così riconfermare il suo prestigio evitando i classici schermi LCD. Secondo l'esperto Thimoty Arcuri, il colosso di Cupertino potrebbe spendere fino a 50 milioni di dollari su questo investimento. E chissà se tutto ciò influirà anche sul prezzo del fatidico