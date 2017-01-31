Iphone 8 avrà una nuova SIRI, ecco come potrebbe cambiare in meglio
di Redazione
31/01/2017
Tra le novità sulle caratteristiche dell'iPhone 8, in uscita possibilmente per settembre 2017, vi è sicuramente Siri, l'assistente vocale che ormai da anni accompagna gli utenti Apple quotidianamente: c'è chi lo usa per chiamare velocemente qualcuno o per evitare di toccare lo schermo con le mani sporche, chi chiede informazioni sul meteo e chi ancora di ricercare qualcosa su google o aprire un'applicazione. Senza esagerare, c'è chi compra l'Iphone appositamente per i servizi offerti da Siri. Ma come cambierà la funzione vocale col nuovo Iphone 8? [caption id="attachment_842" align="aligncenter" width="300"] Iphone 8, come cambierà la funzione vocale SIRI?[/caption]
Novità Iphone 8, caratteristiche: Siri e pannelli OLEDIl colosso di Cupertino, stando alle numerose indiscrezioni dei più esperti della mela, starebbe lavorando per migliorare la funzione vocale Siri aumentando le funzioni che la app vocale potrebbe assolvere. Grazie agli aggiornamenti promessi, i "non ho capito" di Siri potrebbero gradualmente sparire da Apple migliorando l'interattività dello smartphone. Una rivoluzione in tutti i sensi quella che Iphone 8 potrebbe rappresentare col nuova Siri soprattutto grazie alla interazione col nuovo partner tecnologico Turi. Quali nuove funzioni potremmo aspettarci? Intanto la curiosità dei fan Apple sulle caratteristiche tecniche di Iphone 8 si fa sempre più forte. Un altro punto forte su cui molti concentrano le loro speranze è rappresentato dai pannelli OLED: Apple potrebbe così riconfermare il suo prestigio evitando i classici schermi LCD. Secondo l'esperto Thimoty Arcuri, il colosso di Cupertino potrebbe spendere fino a 50 milioni di dollari su questo investimento. E chissà se tutto ciò influirà anche sul prezzo del fatidico Iphone 8.
